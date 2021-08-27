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役男邀未成年少女出遊發生性關係挨告 軍方：配合調查

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導

一名家住台東，正在花蓮接受4個月軍事訓練役的簡姓役男，利用休假外出機會，邀約未成年女網友出遊，雙方發生性行為，後因女學生家屬發現有異此事爆發。軍方獲悉後立即處理，詢問簡男，簡坦承與「女友」合意性交，軍方已將簡禁足到月底退伍，將全力配合檢警調查，並加強役男法紀教育。

20歲的簡男是台東人，今年5月11日到陸軍花東防衛指揮部接受4個月的軍事訓練役，8月31日就要退伍，為步兵營常備兵役軍事訓練訓員。

據了解，簡男在網路認識一名12歲女網友，兩人利用簡休假，7月初相約到花蓮縣壽豐鄉遊玩，發生性關係。後來小女生的父母察覺有異，帶到醫院檢驗，全案爆發。簡男行為涉犯刑法準強制性交罪，7月底被警方傳喚製作筆錄，過程簡均未回報。

花防部政戰主任黃鍾昌說，獲悉後立即展開專案調查，簡男坦承與「女朋友」發生性行為，但不知道是公訴罪。

花防部表示，已依「刑懲併行」將簡移送法辦，並禁足到退伍為止，後續將全力配合檢警調查，並引為案例，加強軍事訓練役訓員之法紀教育，也會密切與役男家屬聯絡，要求約束在營外的行止，避免類似案件再發生。

陸軍花東防衛指揮部表示，對簡姓役男觸法行為，將全力配合檢警調查，並加強役男法紀教育。圖／報系資料照片
陸軍花東防衛指揮部表示，對簡姓役男觸法行為，將全力配合檢警調查，並加強役男法紀教育。圖／報系資料照片

役男 性行為

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