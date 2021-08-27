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61歲男強搶8旬輪椅嬤金項鍊 不到1小時就被逮
台南市80歲的邱姓阿嬤坐著輪椅，昨天傍晚由外籍移工推車外出，遇上一場大雨，躲進保安路一處騎樓避雨，不料身旁61歲的莊姓男子見阿嬤坐輪椅行動不便且脖子又有金項鍊，竟強行扯掉金項鍊，騎單車逃離現場，警方據報後，通報攔截圍捕，1小時內在西門路與府緯街將莊逮捕，他坦言缺錢買毒，才會鋌而走險。警方依搶奪罪嫌將他送辦。
據調查，莊沈迷毒品，導致生活入不敷出，當時欲施用海洛因，無奈身上沒有現金，所以騎乘腳踏車至中西區找朋友借錢。適逢傍晚一陣大雨，他遇見照顧被阿嬤的看護短暫離開現場，即箭步伸手拽走阿嬤所戴的金項鍊，造成邱婦跌倒在地無法起身。阿嬤遭搶後，兒子已開車抵達，發現母親倒地嚇了一跳，得知母親的金項鍊被搶，急忙向警方報案。
台南市警二分局據報有人光天化日下搶劫，調閱監視器畫面追緝，並在附近路口撒下警網，地毯式搜索，最後發現騎單車的莊出現在西門路與府緯街附近，警員一面徒步追逐外，一面呼叫附近警網支援，追逐了2公里多，將他團團包圍，並從口袋取回價值1萬多元的金項鍊，還給了阿嬤。
莊嫌落網後表示，他因為缺錢買毒，當時又覺得阿嬤坐輪椅有機可乘，才臨時起意行搶，最後也交出搶來的贓物。警方於1小時內查獲莊嫌，全案依搶奪罪嫌移送法辦。
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