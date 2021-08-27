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影／罕見高齡車手！8旬翁騙7旬婦 她半個月損失近300萬

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

詐騙集團經常找青少年充當車手取款，苗栗縣竹南警分局最近查獲一起詐騙案，逮捕現身在竹南火車站取款的車手，竟發現對方已年逾八旬，創下竹南警方歷來查獲最高齡車手的紀錄，他聲稱是幫韓裔美籍朋友拿錢，但沒見過對方，警方詢問後將他移送檢方偵辦，這起詐騙案以網路交友手法行騙，被害的單身婦人也已70歲，半個月內就被詐走近300萬元。

竹南警分局副分局長張中以此案提醒民眾，假交友真詐騙手法層出不窮，詐騙集團常找鰥寡孤獨者下手，以作伴為由欺騙感情、詐騙錢財，請民眾勿輕信網路交友假藉任何理由向自己索取錢財，避免遭詐騙而得不償失，如有疑似遭詐騙情形，可撥打165反詐騙專線或110報案電話查證。此外，也請民眾不要輕信他人話語替人領錢或代收金錢，避免淪為詐騙集團車手。

竹南警分局竹南派出所8月22日接獲民眾報案疑似遭到詐騙，對方要求再次面交巨款，警方獲報後立即與被害婦人溝通聯繫，得知她已陸續交付280餘萬元，24日將與車手再次面交140萬元，警方隨即組專案小組查緝。約定交款當天，竹南分局偵查隊副隊長林盈達帶領6名員警在竹南火車站埋伏，待面交完成時機成熟，當場在月台逮捕前來取款的81歲謝姓老翁，在他後背包內起出剛由被害人面交的140萬元贓款，經釐清案情後，協助被害人領回款項，警方依詐欺罪嫌將老翁移送苗栗地檢署偵辦，偵訊後以1萬元獲得交保，警方將持續追查其他詐騙所得及上游組織。

遭到詐騙的70歲婦人表示在臉書認識一名自稱美國軍醫的路易斯博士，雙方以結婚為前提交往，在網路結識一段時間後，對方稱要提早退休，需要一筆錢才能讓他退休。婦人先前已轉帳匯款16萬多元，但對方在短短半個月內又藉故要求面交2次款項共280多萬元，家人查覺有異報警，在對方要求第3次面交140萬元及時介入，成功擋下詐騙集團的取款行動。

81歲老翁涉嫌充當詐騙集團車手向被害婦人取得140萬元贓款，在竹南火車站月台被警方查獲。圖／記者胡蓬生翻攝
81歲老翁涉嫌充當詐騙集團車手向被害婦人取得140萬元贓款，在竹南火車站月台被警方查獲。圖／記者胡蓬生翻攝
81歲老翁涉嫌充當詐騙集團車手向被害婦人取得140萬元贓款，在竹南火車站月台被警方查獲，依詐欺罪嫌移送檢方偵辦。圖／記者胡蓬生翻攝
81歲老翁涉嫌充當詐騙集團車手向被害婦人取得140萬元贓款，在竹南火車站月台被警方查獲，依詐欺罪嫌移送檢方偵辦。圖／記者胡蓬生翻攝
81歲老翁（左二）涉嫌充當詐騙集團車手向被害婦人取得140萬元贓款，在竹南火車站月台被警方查獲，依詐欺罪嫌移送偵辦。圖／記者胡蓬生翻攝
81歲老翁（左二）涉嫌充當詐騙集團車手向被害婦人取得140萬元贓款，在竹南火車站月台被警方查獲，依詐欺罪嫌移送偵辦。圖／記者胡蓬生翻攝
81歲老翁涉嫌充當詐騙集團車手向被害婦人取得140萬元贓款，在竹南火車站月台被警方查獲，依詐欺罪嫌移送檢方偵辦。圖／記者胡蓬生翻攝
81歲老翁涉嫌充當詐騙集團車手向被害婦人取得140萬元贓款，在竹南火車站月台被警方查獲，依詐欺罪嫌移送檢方偵辦。圖／記者胡蓬生翻攝

詐騙集團 車手

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