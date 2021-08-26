公司維修鐵捲門前沒斷電 工程師遭活活電死

新竹縣新豐鄉某家科技公司，日前請來維修工程師進行鐵捲門保養修繕，沒想到工程師疑似沒有注意到鐵捲門並未斷電，才剛爬上梯子檢查鐵捲門線路，就遭到電擊摔下，送醫後仍宣告不治，檢警已展開調查釐清事發原因。

不幸遭電擊身亡的李姓男子（27歲），24日下午2時許，與另外2名同事前往維修該科技公司3樓的一扇鐵捲門，李男因為資歷最輕，被指派爬上梯子先檢查線路，沒想到李男才剛將頭探入天花板內，就發出慘叫並摔下。

一旁2名同事急忙上前關心，同時報案將人送醫，但李男仍不幸身亡；據其他水電專業人員查看，李男疑似是觸碰到漏電的鐵捲門線槽，才會直接被220V的電流電擊。

經相驗後，發現李男左手掌有水泡，應為事發時李男用左手觸碰漏電處，隨後再引發心因性休克，才導致李死亡。