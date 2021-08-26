環保紙杯工廠竄濃煙 工廠陷火海所幸無人傷亡
桃園新屋區九州路上的環保紙杯工廠今天下午3時左右發生火警，消防人員抵達後，發現1層樓鐵皮屋工廠陷入火海，現場濃煙密布，消防人員緊急布水線全力搶救並於下午4時33分將火勢控制住，下午5時17分全數撲滅，現場並無民眾受傷受困，起火原因將由火調科調查。
今天下午3時09分消防第二大隊永安分隊接獲民眾報案表示，位於新屋區九州路上的環保紙杯鐵皮屋工廠起火燃燒，消防人員下午3時23分抵達，發現1層樓的鐵皮屋建築全面起火燃燒，烏黑的濃煙不停竄出，工廠面目全非，消防人員趕緊布水線全力搶救，現場無危險物品，共派出消防人員26名，消防車23輛、救護車1輛，火勢於下午5時17分全數撲滅。
消防第二大隊副大隊長劉闊融表示，環保紙杯鐵皮屋工廠內，當時並沒有在進行作業，而工廠內存放製作環保紙杯的原物料及作業機台等，起火面積約600平方公尺，所幸無任何人員傷亡，起火原因調查中。
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