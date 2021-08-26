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史上最高併科罰金3億2千萬 他涉盜買賣牛樟木下場慘了

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

一名林姓男子涉嫌向鄭姓女子等多個不詳單位購買遭盜採、無來源證明的牛樟木等台灣特有原生樹種後，再轉賣給高雄的陳姓、李姓男子，警方發現後報請橋頭地檢署指揮偵辦，橋頭地院審理後，今以森林法等罪嫌，判處林男有期徒刑2年6月，併科罰金3億2千萬元，成為史上最高罰金。

起訴書指出，林男是某生技企業公司的負責人，2017年6月21日涉嫌向鄭姓女子等不明單位購買遭盜伐、無來源證明屬贓物的牛樟木等台灣特有原生種木頭後，以每公噸15萬元價格，轉賣給另一家生技公司負責人陳姓男子，陳男當場交付訂金300萬元，兩人約定同年7月11日前交貨。

林男7月23日至27日陸續雇車將牛樟木運往陳男指定位於高雄大社等處的倉庫，陳男打算將牛樟木運往報關時，被基隆市警局員警查獲，報請橋頭地檢署指揮偵辦。

橋檢8月3日指揮基隆市警局刑警大隊、保安警察第七總隊第八大隊、高雄市警局刑大偵三隊第九分隊等，共動用60名警力兵分七路，搜索高雄市仁武、大社、旗山、六龜、甲仙及屏東土庫等處儲木場，共查扣總材積超過270立方公尺的珍貴林木。

辦案團隊另會同財政部關稅署高雄關，在高雄港碼頭攔截6個貨櫃，並依法院核發裁定扣押牛樟贓木約淨重100公噸，初步估計查扣的貴重木價值總計高達約4千萬元。

橋院主文指出，法院審理後認定林男涉犯修正前森林法故買森林主產物貴重木贓物罪，處有期徒刑2年、併科罰金1430萬8314元，又犯修正前森林法媒介森林主產物貴重木贓物罪，處有期徒刑2年、併科罰金3億1713萬313元，應執行有期徒刑2年6月、併科罰金3億2千萬元。

鄭女則涉犯修正前森林法故買森林主產物贓物罪，處有期徒刑1年、併科罰金100萬元。

橋檢表示，牛樟木、烏心石及櫸木均屬台灣特有原生樹種，僅生長於台灣地區的國有林地中，若無具體確實的來源證明，都屬於盜伐自國有林班地的贓物。檢察長洪信旭表示，希望藉由此次重判，嚇阻不法分子的盜伐及不法交易歪風。檢察官也將持續主動偵辦破壞森林案件，守護美好山林。

林姓男子涉嫌盜賣台灣特有原生樹種牛樟木等遭警查獲，橋頭地院審理後今判處林男有期徒刑2年6月，併科罰金新台幣3億2仟萬元。記者陳玫伶／翻攝
林姓男子涉嫌盜賣台灣特有原生樹種牛樟木等遭警查獲，橋頭地院審理後今判處林男有期徒刑2年6月，併科罰金新台幣3億2仟萬元。記者陳玫伶／翻攝
林姓男子涉嫌盜賣台灣特有原生樹種牛樟木等遭警查獲，橋頭地院審理後今判處林男有期徒刑2年6月，併科罰金新台幣3億2仟萬元。記者陳玫伶／翻攝
林姓男子涉嫌盜賣台灣特有原生樹種牛樟木等遭警查獲，橋頭地院審理後今判處林男有期徒刑2年6月，併科罰金新台幣3億2仟萬元。記者陳玫伶／翻攝
林姓男子涉嫌盜賣台灣特有原生樹種牛樟木等遭警查獲，橋頭地院審理後今判處林男有期徒刑2年6月，併科罰金新台幣3億2仟萬元。記者陳玫伶／翻攝
林姓男子涉嫌盜賣台灣特有原生樹種牛樟木等遭警查獲，橋頭地院審理後今判處林男有期徒刑2年6月，併科罰金新台幣3億2仟萬元。記者陳玫伶／翻攝

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