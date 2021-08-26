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影／南投電銲師傅施工突倒地 疑赤腳作業觸電亡
南投縣草屯鎮黃姓男子從事電銲工作，平時接案維生，但今近午被人發現陳屍家中，因一旁擺放電銲機具還有接電，而其被發現時赤腳，懷疑可能觸電倒地，隨即通報119，但救護人員到場時已無生命跡象，目前交由檢警進一步調查釐清。
據了解，死者為41歲黃姓男子，平時在家接案從事電銲工作，今天近中午時，被家人發現赤腳倒臥在客廳，因一旁擺放著電銲機具，電銲機上仍接電在電源總開關上，懷疑他可能觸電，且失去意識，才趕緊通報警消到場。
南投縣消防局指出，今天上午11時許獲報，草屯鎮建興二街有民眾在家進行電焊工作，疑似觸電倒地不醒，當下隨即派遣鄰近中興消防分隊馳援，但人員到場時發現一名男子赤腳倒臥在地，明顯已無生命跡象，未送醫，交由警方接手處理。
黃父在現場向警方表示，他兒子平常1人獨居，過去在公司做電銲工作，但他不喜歡，想發揮自身創意和技術，就離職返家開工作室，目前就在家接一些電銲加工案件，可工作不太穩定，今天近中午想說去看看他，之後就看到他在倒臥客廳。
而因黃男身旁就是電銲機具，且電焊機是接電在電源總開關上，家屬懷疑可能不小心觸電身亡，警方則表示，詳細事發原因仍待進一步調查，而目前已初步會同鑑識小組及台電人員到場採證，明天將由檢察官及法醫相驗，以釐清確切死因。
有資深電銲師傅表示，通常從事電銲工作，最要注意的就是「絕緣」，除了不要在下雨天、潮濕環境作業，還要留意自身防護裝備，像防護衣、手套、面罩、護目鏡等，且一定要穿有包覆性的鞋，拖鞋也不行，稍有不慎就恐引發觸電危機。
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