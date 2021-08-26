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假房東真詐財 台中2個多月12人受騙

中央社 / 台中26日電

劉姓大學生日前透過租屋網要租屋，房東以物件搶手為由要求先匯押金，未料，匯款後房東卻失聯。台中市議員謝志忠今天揭露，2個多月已有12人受騙，呼籲民眾注意小心上當。

開學在即，許多大學生開始找房租屋，台中1名劉姓大學生北上求學，他透過租屋網找房，雙方以房東所留的LINE聯絡。劉姓大學生指出，房東聲稱該房子還有人要租，但她較中意他們這組人，希望能先匯款押金，會優先安排看屋。

劉姓大學生指出，匯款後，房東卻以各種藉口避不見面，他們要求退還押金，起初房東答應退款，後來卻直接退出LINE群組失聯，這時他們驚覺遭騙，趕忙報警。但致電租屋網，客服人員表示，只是刊登物件的網路平台，未參與交易過程，建議透過其他法律途徑。

民進黨籍台中市議員謝志忠、張玉嬿、市議員參選人林義偉等人接獲陳情，今天召開記者會揭露「假房東真詐財」的案件，謝志忠表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，大家減少接觸，因此透過網路互動的機會提高，提醒需要租屋的民眾，要見到真人與房屋才有安全保證。

張玉嬿指出，6至8月，台中受害者高達12人，總金額超過新台幣20萬元，幾乎都是年輕人或學生，因假房東無真實姓名及住址，要求政府落實管理，別讓租屋平台淪為詐騙溫床。

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