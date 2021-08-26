老嫗北嫁數十年未返娘家 雲林警奔走村莊助至親重逢

一名遠嫁北部、年約7旬的張姓婦人，日前獨自搭車至雲林斗六火車站，憑著記憶想返回莿桐鄉麻園村的娘家，不過因已數十年未回來，當地變化太大，也與其印象有落差，張婦只好到莿桐饒平派出所求援，警方透過人臉辨識系統查詢張婦親人，卻遍尋不著，經村長幫忙才得知其弟弟已改名，雙方奔走多時終於和張弟取得聯繫，順利協助姐弟倆重逢團聚，圓滿這樁尋親喜事。

警方表示，張婦北嫁數十年，因忙於照顧家庭，久未返回雲林莿桐娘家，最近她時而想起故鄉至親，難耐思念之情，便提著行李從桃園新屋前往新竹湖口搭火車至斗六火車站，並搭乘計程車前往莿桐鄉。

張婦未料到雲林轉變許多，不僅往昔的巷弄街道拓寬，高樓新房也一間間地蓋，數十年前的記憶彷彿定格在當年，與今日現況已無法比擬。

由於張婦年事已高，不擅用手機，對娘家的地址也早已記憶模糊，她不但無法自行查詢回家的路，手上也沒有親人的聯絡方式，只好到當地派出所請求救援。

警方起初將張婦提供的親人個人資料，透過電腦人臉辨識系統查詢，但搜尋多時都沒有找到符合的紀錄，所長劉信岳靈機一動，向麻園村長黃素玲打探消息，經村長及村民們的腦力激盪與行動幫忙，終於找到在多年前就改名的張弟。

經向張弟確認親姐確實在多年前嫁到北部，他聞訊也趕至派出所認親，兩人雖然多年未見，但手足至親血濃於水，一碰面情緒激動不已，警方見狀除被現場氣氛感動，也開心能幫助姐弟相認，隨後由劉信岳及警員楊宗翰以巡邏車護送張婦回到娘家。

斗六警分局長蔡進明說，長者平時如有自行活動的習慣，建議後輩可為其準備親人聯絡方式，以利警方協助尋人或返家，另設籍且實際居住雲林縣65歲以上長者，也可向各鄉鎮市公所申請智慧定位設備，親屬可掌握長者定位，降低其走失風險。