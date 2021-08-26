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桃園男打完高端上班猝死 檢方下周解剖釐清死因

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園市大園德商化學工廠溫男打完高端疫苗，昨（25日）工作中猝死。記者曾增勳／攝影
桃園市大園德商化學工廠溫男打完高端疫苗，昨（25日）工作中猝死。記者曾增勳／攝影

桃園溫姓男子23日接種高端疫苗，昨天突然在上班工廠身體不適暈倒，當場失去呼吸心跳緊急緊急送醫仍不治身亡，溫男家屬傷心難以接受；桃園地檢署今天相驗，溫外觀沒有異狀，也排除外力接觸，檢方為釐清死因排訂下周一（8月30日）會同法醫解剖。

警方初步調查，溫男（44歲）23日到觀音高中接種高端疫苗，隨後休疫苗假昨才到大園區化學工廠上班，未料早上9點多同事發現他身體有異狀，整個人突然往前傾倒地昏迷，同仁見狀立刻通報領班、護理師協助施以CPR並叫救護車。

但溫送醫前已經失去呼吸心跳，經急救後仍不治，警方今報警檢方相驗，桃園地檢署外勤檢察官廖晟哲今上午會同法醫到場，初步視溫男身體無異狀，現場也沒有遭侵入、打鬥等可疑跡象，但為求謹慎確認和疫苗有無關聯，已排定下周一解剖大體，待解剖報告出爐釐清死因。

高端疫苗 桃園

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