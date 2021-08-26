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東奧一頁式廣告買機上盒 收到爛音箱才知被騙
新冠肺炎日前全國三級警戒，詐騙案增加，台中市刑大經濟組統計，三級警戒期間光是「廣告一頁式詐騙」多達8件，包含民眾在東奧期間於一頁式網站下單購買機上盒，貨到付款支付2800元，拆封卻收到劣質音箱，驚覺詐騙報案。
台中市刑大指出，三級警戒期間，一頁式廣告貨到付款詐騙案共計8件，總金額1萬2723元，比去年同期5件詐騙案還高。
刑大經濟組表示，詐騙集團利用民眾於網路購物個資寄送「幽靈包裹」，或施行解除分期付款，都是詐團常用詐騙手法，消費者遇到「幽靈包裹」一律拒收，並不在「一頁式購物廣告」消費。
詐欺集團非法取得民眾個資，有時以亂槍打鳥方式寄送「幽靈包裹」，民眾一時不查容易收取「貨到付款」的劣質貨品。
日前日本舉辦東京奧運，詐騙集團利用民眾想收看運動轉播心態，於一頁式廣告兜售機上盒，台中市趙先生下單訂購後，貨到付款支付2800元，拆封卻收到一只爛音箱，與廣告產品完全不符。
警方提醒，民眾收到包裹第一時間不要急著簽收，先自我回想或打給收貨人(如家人)近期有無網購商品，沒有訂購的包裹不要收、直接請宅配人員退貨。
另外，如已不慎簽收付款「幽靈包裹」或「一頁式購物廣告」販賣的圖文不符瑕疵商品，碰上貨到付款消費爭議案件，消費者可向負責運送的宅配業者反映，業者將配合協助轉知託運人，辦理退貨及退款事宜，也可向各區監理所站尋求協助。
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