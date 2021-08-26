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影／花蓮瑞穗文旦採收傳憾事 工人疑擋滑落農車遭夾死

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮瑞穗鄉文旦柚近日進入採收期，農友忙著在白露前採收，今天傳出有王姓工人受雇到農園採柚時，因農用搬運車下滑，疑似為擋車，不幸被夾在車頭、柚子樹間，傷重送醫不治的憾事。

鳳林警分局今天上午接獲民眾報案，瑞穗鄉鶴岡村一處果園，有工人採收文旦柚時發生意外。據了解，當時有39歲王姓男子及56歲范姓男子受雇幫忙採收，2人將農用車輛以車頭朝下的方式，停在一處斜坡上，車子雖然是空車，可能因有坡度，車頭向下滑。

王男發現車子下滑，因為滑行速度不快，疑似想要徒手擋車，但車輛持續下滑，王男遭到車輛撞擊推行，最後夾在車頭和柚子樹之間，遭擠壓失去生命跡象。消防人員獲報趕往搶救，到達時發現王男已脫困，沒有明顯外傷，但已無呼吸心跳，消防人員持續施以心肺復甦術，送往玉里慈濟醫院，急救後仍告不治。

鳳林警分局瑞穗派出所長陳添丁表示，已依程序採證送鑑驗單位分析，以釐清事故原因。

花蓮瑞穗鄉今天傳出有工人採收文旦柚時，不幸遭滑落農用車夾傷，傷重不治的憾事。記者王燕華／翻攝
花蓮瑞穗鄉今天傳出有工人採收文旦柚時，不幸遭滑落農用車夾傷，傷重不治的憾事。記者王燕華／翻攝

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