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花蓮鶴岡文旦採收意外 1名雇工遭農用車撞擊身亡

中央社 / 花蓮縣26日電

花蓮瑞穗鄉鶴岡文旦柚進入採收期，39歲王姓雇工上午結伴採收，因停放在斜坡上的農用車不明原因下滑，王男疑為了擋車，遭車輛撞擊，一度夾在柚子樹及車輛中間，傷重送醫不治。

鳳林警分局瑞穗派出所長陳添丁表示，今天上午9時許接獲民眾報案，鶴岡村某果園採收文旦柚時發生意外，初步了解，王男及56歲范姓男子受僱當地柚農，2人駕駛農用車輛採收，將車輛停放斜坡後，因不明原因下滑，王男向前擋車，遭車輛撞擊後推行至柚子樹前擠壓受傷。

搜救人員抵達現場時，王男呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，實施心肺復甦術（CPR）等急救處置後，送往玉里慈濟醫院急救，仍傷重不治。

陳添丁表示，事故原因仍待調查，員警已依程序蒐證將待送鑑驗單位分析，以釐清事故原因。

文旦 慈濟

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