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愛犬落水溝獲救送紅包 竹市消防婉拒：救援生命是天職
新竹市消防局日前獲報有小狗跌落大排水溝，無力爬上邊坡難以脫困，消防分隊獲報後派員下水，利用捕獸網等工具順利救出狗狗，還好及時救出，狗兒並無大礙，蔡姓女飼主焦急愛犬不知去向，才發現毛小孩竟落水，被消防人員及時救出，隔天還到分隊堅持送上2包紅包致謝，分隊長楊書銘婉拒，表示救援生命是消防人員的天職。
新竹市消防局指出，該起動物救援案件發生在晚間，中山分隊同仁到場時，發現小狗跌落大排水溝，全身濕透，由於受困無法自救，消防人員評估現場地形，決定深入下水道內搜救，並使用捕獸網及相關工具將該狗狗救出，也讓報案民眾鬆了一口氣。
狗狗的飼主是蔡姓女子，她因狗兒走失，正心急如焚在周邊尋找，眼見現場大陣仗搜救，才得知愛犬跌落大排水溝，看到狗兒被消防人員成功救起，她開心地不停向消防同仁致謝，隔天甚至親自到中山分隊堅持要致贈2包紅包給予出勤同仁，表達感謝。
新竹市消防局指出，從事救災救護、為民服務不得收取餽贈紅包，當時分隊同仁並無收下紅包，也不清楚紅包內金額，分隊長楊書銘代表分隊致謝後，婉拒蔡姓飼主心意，表示救援生命是消防人員的天職，也感謝民眾再三向出勤同仁感謝，相當溫暖。
消防局長李世恭說，民眾心懷感恩往往主動表示謝意，其實無需物質答謝，同仁未收取紅包，也顯現消防局同仁依法行政及廉潔自律之操守，消防局將持續提升廉潔風氣，並藉由民眾感謝之意帶動同仁服務熱忱，提供給市民更優質的服務。
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