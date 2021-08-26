影／「救命！船要沉了」最誇張詐騙理由 騙婦125萬被逮

「救命！船要沉了。」自稱香港人的男網友以如此誇張理由欲詐騙新北市黃姓婦人125萬餘元，新店警方前天趁女車手李姓女子出面取款時當場逮人，開車載女車手取款的關係人張姓男子也一併為警方逮捕，警詢後，昨依詐欺罪嫌將李女移送台北地檢署偵辦。

新北市黃姓婦人（64歲）今年2月過網路交友軟體結識自稱「陳愛伯」的香港男網友，天天噓寒問暖而陷入愛情詐騙陷阱迷團中，男網友陸續謊稱生病需要醫藥費、護照過期需要現金等不同理由，自今年6月起已陸續詐騙6次，詐騙金額達180餘萬元。

本月22日「陳愛伯」假稱自己人在船上，由於船體破洞，整艘船正在慢慢下沉，急需現金125萬8000元找人救援，誇張爆表的說詞終於讓黃婦起疑，向新店警分局江陵派出所報案，警方成立專案小組在被害婦人全力配合下，24日趁女車手李姓女子（54歲）出面取款之際當場逮人，查扣涉案用的智慧型手機4支。

據悉，自稱「陳愛伯」經紀人的李女供稱，當天接獲詐騙集團指示，從桃園叫車由50多歲的張姓男子開車載至新店來取款，沒想到才下車沒多久就被方逮捕；警方隨後也逮捕張姓男子到案，張男辯稱，因景氣不佳在桃園車站附近，以開白牌計程車維生。

警方將持續溯源擴辦，追查上游詐騙集團幕後主嫌，新店警分局呼籲，假交友詐騙的特徵為「未曾見面、僅文字聯繫卻無電話或視訊、假證件難以證明身分、交往不久便以各種名目借錢、以共創美好未來當遠景」如不確定是否為詐騙，可立即撥打165反詐騙專線查詢，避免成為詐騙集團的肥羊。