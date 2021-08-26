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溺斃男子身分不明 警請專勤隊比對指紋確認為移工
台一線台南市二層行橋下水面8月24日凌晨漂浮一名男子，民眾發現報案，消防員到場見人已明顯死亡腫脹發黑，打撈至岸邊交給警方處理；死者身上無皮夾等證件，唯一的特徵是短褲短上衣有明顯的DIOR英文字樣。警方找不到人後請移民署專勤隊協助，比對指紋查出是越南籍潘姓移工；也在台灣工作的潘母表示，22日晚兒子曾打電話給他表示有輕生念頭，沒想到真的發生憾事。
轄區歸仁警分局表示，獲報後偵查隊鑑識警務員陳泓彬、警員李亞宸採指紋比對無下文，透過警政署失蹤人口平台亦未發現相關特徵對象，於是先將大體暫以無名氏移置市立殯儀館，報請檢察官相驗。
檢察官相驗後指示警方查明死者身分，陳泓彬依死者衣著判斷可能為外籍移工，24日下午洽請移民署善化專勤隊協助，派員持行動指紋掃描載體採證比對，比中一名在高雄市工作的越南籍潘姓移工；仲介表示，潘男於23日清晨無故外出後即失聯；潘男母親在南投縣工作，24日晚間前往指認也無法確定，採取DNA後於25日上午比對確認該死者為潘男無誤，
歸仁分局發布新聞表示，陳泓彬、李亞宸積極過濾、比對死者身分，橫向聯繫取得移民署專勤隊資訊，「終能讓死者得以與家人重聚、落葉歸根，也讓家屬安心，殊值嘉許」。
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