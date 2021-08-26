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攔車攔到心臟病人 社頭警車時速破百送醫及時救命

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣社頭鄉許姓男子清晨騎機車載吳姓同事就醫，因違規左轉被員警攔下，當場說明急著到醫院未注意交通號誌的時候，員警發現吳男表情痛苦，肢體冰冷，剛把他抬上警車就已昏迷，鳴笛警車4分鐘內跑完平常25分鐘的路程到達員榮醫院，及時挽回心肌梗塞吳男的一條命。

田中警分局社頭分駐所副所長林哲旭今天說，社頭分駐所警員劉柏賢、林益廷昨天清晨2點多巡邏轄區，在東彰路、員集路的路口看見許姓騎士騎機車載人，未依規定兩段式左轉，上前攔停盤查，許男停車後解釋說，後座吳姓同事心臟病發作，為了趕快到醫院醫治，才沒注意交通號誌。

員警注意到機車後座的吳男表情越來越痛苦，雙手已放開許男的腰部，員警認為心臟病發作還乘坐機車太危險，主動表明可載他到醫院，並上前扶吳男下車，被吳男冰冷的手嚇到，先啟動警車警笛，吳男一上車就昏迷，警車沿著員集路（台一線）立刻往員林市方向飛馳，平常25分鐘的車程在4分鐘內飛快跑完，到達員榮醫院。警員抱吳男進急診室，醫護接手急救。

吳男有心臟病史，曾發作心肌梗塞，幸好及時挽回生命，這次又很幸運獲救，家屬事後來電感謝田中警分局。

田中分局分局長鄭頴聰今天發表熱心員警，並提醒民眾，平時應多留意身體狀況，隨時自我檢查，適時告知親友近期身體狀況，讓親友能即時因應處置，如果身體發生不適，不宜乘坐機車，必要時可聯繫鄰近派出所或分駐所請求協助。

彰化縣田中警分局社頭分駐所員警抱著吳男跑進員榮醫院急診室。圖／警方提供
彰化縣田中警分局社頭分駐所員警抱著吳男跑進員榮醫院急診室。圖／警方提供

心臟病 心肌梗塞

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