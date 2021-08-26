北市「東門鴨莊」少東騎重機疑自摔 魂斷北宜公路

台北市頗富盛名的燒臘老店東門鴨莊第二代經營者陳載聞，驚傳今天騎重型機車從宜蘭回台北，行經北宜公路疑自摔撞上對向兩輛同向行駛的水泥車，送醫搶救仍宣告不治。記者王長鼎／翻攝 新北市坪林區北宜公路今早傳出大型重機車騎士過彎時，不慎撞上對向兩輛同向行駛的水泥車，最後卡在車輪底下，重機騎士被救出時已無生命跡象，送醫急救仍宣告不治。據了解，死者為台北市頗富盛名的燒臘老店東門鴨莊，第二代經營者陳載聞，家屬驚惡耗已趕至醫院處理善後事宜。

新北市坪林區北宜公路33.8公里處，今天上午7時36分發生一起紅牌重型機車撞上水泥車的車禍意外，據了解，燒臘老店東門鴨莊少東陳載聞（40歲）今天由宜蘭往新店方向行駛，疑似過彎時不慎撞上對向往宜蘭方向的兩輛水泥車，穿防摔衣的陳男，疑先遭第一輛水泥車輾過，再卡在第二輛水泥車右前輪下方，經消防人員救出時，已無生命跡象，緊急送往北市萬芳醫院急救後仍宣告不治。

陳載聞身為家中長子，12歲就開始幫忙外送便當，出國至澳洲西雪梨大學時選擇攻讀飯店管理，並在連鎖壽司工廠打工；返台後擔任過青年旅舍經理、及美式連鎖三明治專賣店區經理，一路走來都在為接棒家業累積經驗；後來因母親疑似勞累引發顏面神經失調，陳載聞才辭職回家接棒，接手職掌東片鴨莊，卻在今天不幸英年早逝。