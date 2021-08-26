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女高職生課業壓力大離家失聯2天 台中警北上找到人

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

台中市后里區劉姓高職一年級女學生本月23日突然離家，家人調監視器畫面發現她和一名不明女子離開，大甲警分局調監視器沿線追查，發現女學生搭火車北上，昨晚終於找到女學生人在新北瑞芳，帶回女學生，母親喜極而泣；據了解，女學生因課業壓力大，有一門學科成績不好，怕被母親責罵而離家。

8月23日晚上，后里區潘婦下班回家後不見16歲劉姓女兒，打手機轉語音信箱，懷疑女兒因課業壓力及上網交友受父母阻止，一時情緒不佳，在線上遊戲網友慫恿之下離家出走。

潘婦心急如焚至大甲分局義里派出所尋求協助，所長王永興立即通報分局各單位員警發動協尋，同時調閱劉女手機發話位置，女學生手機關機無訊號；另聯繫線上遊戲公司查詢劉女帳號相關紀錄，亦無所獲。

大甲分局員警全面調閱失蹤地周遭路口、商家及住宅等監視器影像，發現女學生8月23日早上10點58分與葉姓女子步行離家外出， 11點許進入后里火車站搭車北上，經鐵路警察局協助，發現2女自瑞芳火車站出站，隨即通報新北市政府警察局瑞芳分局協尋，昨晚在瑞芳區該葉女住處尋獲女學生。

大甲警分局長吳燕山提醒，暑假期間親子相處機會增加，易生摩擦、衝突，籲請家長多加予以陪伴及關懷，並了解子女上網情形及交友狀況，勿讓孩子沉溺於線上遊戲，誤交損友，甚至遭受拐騙侵害，屆時後悔莫及。協助失蹤者平安返家，是家屬託付警察的重要任務，更是警察的使命，民眾的小事就是警察的大事。

台中一名女高職生離家二天，警方找到她，圖／警方提供
台中一名女高職生離家二天，警方找到她，圖／警方提供

警察 瑞芳

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