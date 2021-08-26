疑被榴槤香氣吸引 她趁車主不注意行竊

高雄市美濃區一名李姓婦人騎車到傳統市場購物，看路邊一輛機車掛著榴槤味道太香，趁溫姓車主不注意拿走並順走一袋早餐，一旁的攤販老闆機警記下李婦機車車牌號碼，溫姓車主發現總計價值885元的榴槤及早餐被偷報警，警方循線以車追人，3小時後破案，依竊盜罪嫌將李婦送辦。

溫姓女子本月22日上午9時許到旗山傳統市場將採買好價值850元的榴槤及35元的早餐吊掛在機車上，再到其他攤位購物，買完回到車旁卻發現榴槤及早餐都不見了，經一旁熱心的攤販老闆好心告知，原來是一名婦人趁溫女不注意偷走車上物品，攤販老闆現場直擊抄下竊嫌的機車車牌並交給溫女，溫女趕緊報警。

警方調閱路口及市場監視器以車追人，掌握一名無業的李姓婦人（68歲）涉有重嫌，當天中午12時許到李婦住處查訪時，李婦坦承犯案，警方也在李婦家中查獲沒動過的榴槤及早餐，李婦到案表示，當時是被榴槤的特殊味道吸引，一時忍不住，又看車主不在才順手拿走，警方詢後依竊盜罪嫌函送橋頭地檢署偵辦。