疑被榴槤香氣吸引 她趁車主不注意行竊
高雄市美濃區一名李姓婦人騎車到傳統市場購物，看路邊一輛機車掛著榴槤味道太香，趁溫姓車主不注意拿走並順走一袋早餐，一旁的攤販老闆機警記下李婦機車車牌號碼，溫姓車主發現總計價值885元的榴槤及早餐被偷報警，警方循線以車追人，3小時後破案，依竊盜罪嫌將李婦送辦。
溫姓女子本月22日上午9時許到旗山傳統市場將採買好價值850元的榴槤及35元的早餐吊掛在機車上，再到其他攤位購物，買完回到車旁卻發現榴槤及早餐都不見了，經一旁熱心的攤販老闆好心告知，原來是一名婦人趁溫女不注意偷走車上物品，攤販老闆現場直擊抄下竊嫌的機車車牌並交給溫女，溫女趕緊報警。
警方調閱路口及市場監視器以車追人，掌握一名無業的李姓婦人（68歲）涉有重嫌，當天中午12時許到李婦住處查訪時，李婦坦承犯案，警方也在李婦家中查獲沒動過的榴槤及早餐，李婦到案表示，當時是被榴槤的特殊味道吸引，一時忍不住，又看車主不在才順手拿走，警方詢後依竊盜罪嫌函送橋頭地檢署偵辦。
旗山警分局提醒，民眾在人潮眾多的市場或商場購買東西後，最好能隨身攜帶或留人看守，降低遭竊風險，別讓不肖分子有機可乘，分局將持續加強防制轄內各類不法犯罪，以保障市民安全，另提醒，民眾切勿因一時的貪念，貽誤終身，即使偷取的物品價值輕微，但竊盜行為屬實，仍須負上法律責任。
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