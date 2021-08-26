快訊

退休教授每天送警衛小蛋糕：不希望孤獨死在家裡 沒有人知道

振興加碼！交通部推千元「國旅券」 規畫先發行120萬份

疑被榴槤香氣吸引 她趁車主不注意行竊

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市美濃區一名李姓婦人騎車到傳統市場購物，看路邊一輛機車掛著榴槤味道太香，趁溫姓車主不注意拿走並順走一袋早餐，一旁的攤販老闆機警記下李婦機車車牌號碼，溫姓車主發現總計價值885元的榴槤及早餐被偷報警，警方循線以車追人，3小時後破案，依竊盜罪嫌將李婦送辦。

溫姓女子本月22日上午9時許到旗山傳統市場將採買好價值850元的榴槤及35元的早餐吊掛在機車上，再到其他攤位購物，買完回到車旁卻發現榴槤及早餐都不見了，經一旁熱心的攤販老闆好心告知，原來是一名婦人趁溫女不注意偷走車上物品，攤販老闆現場直擊抄下竊嫌的機車車牌並交給溫女，溫女趕緊報警。

警方調閱路口及市場監視器以車追人，掌握一名無業的李姓婦人（68歲）涉有重嫌，當天中午12時許到李婦住處查訪時，李婦坦承犯案，警方也在李婦家中查獲沒動過的榴槤及早餐，李婦到案表示，當時是被榴槤的特殊味道吸引，一時忍不住，又看車主不在才順手拿走，警方詢後依竊盜罪嫌函送橋頭地檢署偵辦。

旗山警分局提醒，民眾在人潮眾多的市場或商場購買東西後，最好能隨身攜帶或留人看守，降低遭竊風險，別讓不肖分子有機可乘，分局將持續加強防制轄內各類不法犯罪，以保障市民安全，另提醒，民眾切勿因一時的貪念，貽誤終身，即使偷取的物品價值輕微，但竊盜行為屬實，仍須負上法律責任。

高雄市美濃區一名李姓婦人疑被榴槤香氣吸引，竟趁溫姓車主不注意順走她機車上的榴槤及一袋早餐。記者陳玫伶／翻攝
高雄市美濃區一名李姓婦人疑被榴槤香氣吸引，竟趁溫姓車主不注意順走她機車上的榴槤及一袋早餐。記者陳玫伶／翻攝
高雄市美濃區一名李姓婦人疑被榴槤香氣吸引，竟趁溫姓車主不注意順走她機車上的榴槤及一袋早餐。記者陳玫伶／翻攝
高雄市美濃區一名李姓婦人疑被榴槤香氣吸引，竟趁溫姓車主不注意順走她機車上的榴槤及一袋早餐。記者陳玫伶／翻攝

早餐 竊盜 車主

延伸閱讀

男住宿中壢商旅筆電遭竊 警：非唯一受害者

竊賊不知侵入「庭院 」把車騎走 構成加重竊盜被判刑

榴槤味道眾人避 老饕曝一招提升口感：吃過就愛上

女賊行竊被發現 竟惱羞持衣架打人

相關新聞

北宜公路今早大型重機車撞水泥車卡車底 騎士命危

新北市坪林區北宜公路今早傳出大型重機車撞上水泥車卡在車底下，重機騎士被救出時已無生命跡象，命危送醫搶救中。

疑被榴槤香氣吸引 她趁車主不注意行竊

高雄市美濃區一名李姓婦人騎車到傳統市場購物，看路邊一輛機車掛著榴槤味道太香，趁溫姓車主不注意拿走並順走一袋早餐，一旁的攤...

萌貓躲安全島樹叢 警民聯手搶救喵星人

一群愛貓人士昨晚9時許看見臉書社團內，有成員張貼在新北市板橋區文化路2段的安全島上矮樹叢內，疑似有小貓咪出沒，因為擔心牠...

影／大學生網路租屋匯押金卻看不到房 遭詐2萬5000元

開學季將至租屋需求大增，小心網路租屋上當受騙。就讀台北一所大學的劉姓大二學生，透過591租屋網看中一間房子要與2名同學合...

6旬男發燒沒錢拒就醫 高雄警霸氣回「沒錢我處理」

高雄三民一警分局長明所警員日前巡邏時，見到一名67歲的黃姓男子倒臥在路邊，正當警方要將黃男送醫時，黃因身無分文拒絕，這時...

3男2女開毒趴 85大樓日租業者未通報加無照遭斷水電

豐姓女子等3男2女租下高雄85大樓一間日租套房後，在房內大開吸毒趴，警方23日深夜接獲報案後，到場將豐女5人依違反毒品危...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。