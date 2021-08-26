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萌貓躲安全島樹叢 警民聯手搶救喵星人

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

一群愛貓人士昨晚9時許看見臉書社團內，有成員張貼在新北市板橋區文化路2段的安全島上矮樹叢內，疑似有小貓咪出沒，因為擔心牠突然地衝過馬路街頭，造成生命危險還會影像到其他用路人的安全，便帶著籠子前往救援。

轄區海山警分局員警賴冠宏、詹宗迪巡邏經過時，見到一群愛貓人士七手八腳試圖引誘小貓咪進籠內，二人馬上前往協助疏導後方車流，維護眾人的人身安全，好奇人類世界的喵星人，用生命在探索車水馬龍的危險道路，最後喵星人受到愛貓人士的誘導，主動跳入順利進入籠子內，結束了一個短暫的異世界探險之旅，也讓這場救貓驚魂記順利落幕。

海山警分局長李忠萍表示，民眾遇到流浪動物誤闖快車道或進入較危險區域時，可聯繫當地動保處人員，由專業人員進行救援，轄區員警獲報後也會到場執行現場交通疏導，避免人車意外的發生，讓救援行動更加安全。

萌貓躲安全島樹叢，新北海山員警昨晚與愛貓民眾聯手成功搶救喵星人。記者王長鼎／翻攝
萌貓躲安全島樹叢，新北海山員警昨晚與愛貓民眾聯手成功搶救喵星人。記者王長鼎／翻攝
萌貓躲安全島樹叢，新北海山員警昨晚與愛貓民眾聯手成功搶救喵星人。記者王長鼎／翻攝
萌貓躲安全島樹叢，新北海山員警昨晚與愛貓民眾聯手成功搶救喵星人。記者王長鼎／翻攝
萌貓躲安全島樹叢，新北海山員警昨晚與愛貓民眾聯手成功搶救喵星人。記者王長鼎／翻攝
萌貓躲安全島樹叢，新北海山員警昨晚與愛貓民眾聯手成功搶救喵星人。記者王長鼎／翻攝

貓咪 喵星人

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