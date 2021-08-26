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影／大學生網路租屋匯押金卻看不到房 遭詐2萬5000元

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導

開學季將至租屋需求大增，小心網路租屋上當受騙。就讀台北一所大學的劉姓大二學生，透過591租屋網看中一間房子要與2名同學合租，房東以物件搶手為由，要求先匯1個月押金25000元可優先看屋，學生匯款後約看屋，房東卻推拖無法看房，最後甚至退line群組失聯，學生才驚覺受騙報案。

台中市劉姓大二學生就讀台北一所大學，與其他兩名同學想合租房子，透過591租屋網看中一間房子，但房東的電話無人接通，只能透過line聯繫。

劉姓學生表示，房東當時稱另有一組租客想承租房子，但她比較中意他們這一組，希望他們先匯款1個月押金25000元，可優先第一組看屋，未料8月10日匯款後，並約好8月13日北上看房，但房東當天卻以孩子生病等理由推託，遲遲無法看房，他們要求退押金，房東當下雖允諾會退款，卻於8月15日退出line群組，電話也連絡不上，他們才驚覺被騙趕緊報案。

劉姓學生致電給591租屋網客服人員，客服人員表示，由於591只是刊登物件的網路平台，並沒有參與實際交易過程，建議透過其他法律途徑，維護自身權益。

劉姓學生向台中市議員參選人林義偉及台中市議員謝志忠、張玉嬿等人陳情，林義偉、張玉嬿說，今年6月至8月15日，台中市共發生12件網路租屋詐騙案，總金額逾20萬，且被害者都是年輕人或學生，由於假房東無真實姓名及住址，顯示這是系統化的集團詐騙，要求市府完善法規，落實租屋安全。

謝志忠說，疫情期間，民眾透過網路聯繫，減少人與人之間的接觸，但網路詐騙盛行，呼籲學生租屋一定要先看到房東及房子才匯款避免被騙。他說，591租屋網是大型租屋平台，但內部管理有很大的問題，希望平台好好管理，否則再有不肖業者藉此平台詐騙，591應要負起責任。

劉姓學生網路租屋受騙，向台中市議員參選人林義偉及台中市議員謝志忠、張玉嬿等人陳情，今日舉行記者會。記者余采瀅／攝影
劉姓學生網路租屋受騙，向台中市議員參選人林義偉及台中市議員謝志忠、張玉嬿等人陳情，今日舉行記者會。記者余采瀅／攝影

房東 詐騙 台中市

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