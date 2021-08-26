6旬男發燒沒錢拒就醫 高雄警霸氣回「沒錢我處理」
高雄三民一警分局長明所警員日前巡邏時，見到一名67歲的黃姓男子倒臥在路邊，正當警方要將黃男送醫時，黃因身無分文拒絕，這時警方霸氣回應「沒錢我幫你處理，免煩惱」，讓黃感到相當暖心。
據了解，黃男平時生活，仰賴騎腳踏車在三民區撿拾回收物變賣維生，3天前傍晚時，他因在大太陽底下騎了一個下午，因身體不適躺在河北二路、自立一路口的路邊，恰好三民一警分局長明所警員經過，立刻下車關心。
警方轉通知119救護人員到場，在測量體溫後，發現黃有輕微發燒情形，正要將黃送醫就診時，黃才說出他身無分文，不願去醫院，也沒有親人可連繫。
這時長明所巡佐徐盛忠霸氣回應「沒錢我幫你處理，免煩惱」，但黃男仍間拒絕送醫，避免警員破費。經過補充飲水，在路邊休息一陣子後，黃男終於恢復精神，消防救護員也提供退燒藥給黃。警消暖心舉動，讓黃感到相當窩心，不斷感謝。
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