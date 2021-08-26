3男2女開毒趴 85大樓日租業者未通報加無照遭斷水電

豐姓女子等3男2女租下高雄85大樓一間日租套房後，在房內大開吸毒趴，警方23日深夜接獲報案後，到場將豐女5人依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦，警方前天約談套房蕭姓業者，認為業者未通報，加上旅館屬無照營業，昨天晚間警方大動作稽查，將蕭姓業者大樓內12間日租套房，全數斷水斷電。

高雄市警苓雅分局於8月23日深夜11點30分，在自強三路85大樓某日租套房，查獲豐姓（33歲）、黃姓2女子（23歲）與石姓男子（22歲）及分別22歲、28歲的林姓男子，群聚開趴涉嫌吸食毒品，當場查扣K他命和毒品咖啡包共3包等違禁品，全案警詢後，將5人移送高雄地檢署偵辦。

警方表示，警方因85大樓內日租套房眾多，為避免出現防疫破口，多次針對該大樓規畫防疫稽查勤務，並要求業者通報非法群聚，但蕭姓業者未通報，前天通知他到陳述意見後，將業者依違反觀光發展條例，函由觀光局裁罰並斷水斷電。