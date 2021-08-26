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燒檀香祭祀引火警...換地點又起火 男公共危險罪起訴

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市民賴男3月在北區住處客廳，以打火機點燃炷香放在檀香粉上引燃檀香祭祀，即到大樓頂樓休息，未料因檀香粉過量引燃易燃品，延燒客廳裡外，經消防員趕到搶救撲滅火勢，賴男遂變更祭祀地點，改到頂樓露台祭祀，沒想到也因檀香粉過量，又引發火警，台中地檢署今天依公共危險失火燒燬物品罪將賴男起訴。

起訴書指出，賴男（68歲）平時有使用焚燒炷香，並將炷香放在檀香粉上引燃薰香祭祀、及回收廢棄傢具及木材的習慣，應注意使用，避免檀香粉過量而引發火災。

3月30日晚間，賴男在中市北區漢陽街住處客廳，以打火機引燃炷香放在檀香粉上後，即到大樓頂樓休息，次日凌晨因檀香粉過量引燃屋內易燃品而延燒，火勢燒到客廳門口，致陽台地窗東側高處燒熔變形、南側神龕燻黑、東側水泥被覆層牆剝落，賴男發現後，澆水要撲滅火勢，又經鄰居蔡男發現通知消防隊到場搶救，始撲滅火勢。

賴男遂變更祭祀點，4月5日清晨將檀香粉拿至頂樓露台，以打火機點燃炷香放在檀香粉上後即離開，因檀香粉過量引燃該處易燃物品，火勢持續延燒，致頂樓露台堆放的木板、腳踏車、輪椅、雜物等，表層燒燻黑碳化，致生公共危險，經附近住戶通知消防隊到場搶救，始撲滅火勢。

賴男在住處客廳，以打火機點燃炷香放在檀香粉上引燃檀香祭祀，因檀香粉過量引燃火勢；賴男遂變更祭祀地點，改到頂樓露台祭祀，沒想到也因檀香粉過量，又引發火警，台中地檢署依公共危險失火燒燬物品罪將他起訴。圖／本報資料照
賴男在住處客廳，以打火機點燃炷香放在檀香粉上引燃檀香祭祀，因檀香粉過量引燃火勢；賴男遂變更祭祀地點，改到頂樓露台祭祀，沒想到也因檀香粉過量，又引發火警，台中地檢署依公共危險失火燒燬物品罪將他起訴。圖／本報資料照

消防員

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