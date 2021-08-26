影／中午時分1歲童被反鎖車內 苗警破窗救人

苗栗縣竹南鎮黃姓婦人前天中午開車帶1歲兒子返家，但下車時卻不慎將車門反鎖，小孩在車內嚎啕大哭，婦人急得報警求助，警方到場後，在徵得婦人同意後，用警棍將車窗擊破，順利將受困車內的幼童救出，及時化解一場危機。

竹南警分局表示，竹南派出所員警賴宥均、彭皓、丁家億24日接獲民眾報案，有1歲幼兒單獨受困車內，亟需警方協助，警方獲報後立即趕往了解，到現場發現是黃姓母親開車載1歲小孩返家，但下車時不慎將車門反鎖，造成幼兒受困其中，當時救護車也趕到。

員警發現車子尚未熄火，車內冷氣也正常運轉，婦人擔心小孩安危， 頻頻安撫車內啼哭的孩子，經徵得婦人同意破窗，員警隨即以警棍將駕駛座車窗玻璃擊破，順利將嚎啕大哭的小孩救出，這起意外經警方了解是婦人不小心引起，並非出於故意，未再追究家長責任。