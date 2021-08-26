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影／中午時分1歲童被反鎖車內 苗警破窗救人

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣竹南鎮黃姓婦人前天中午開車帶1歲兒子返家，但下車時卻不慎將車門反鎖，小孩在車內嚎啕大哭，婦人急得報警求助，警方到場後，在徵得婦人同意後，用警棍將車窗擊破，順利將受困車內的幼童救出，及時化解一場危機。

竹南警分局表示，竹南派出所員警賴宥均、彭皓、丁家億24日接獲民眾報案，有1歲幼兒單獨受困車內，亟需警方協助，警方獲報後立即趕往了解，到現場發現是黃姓母親開車載1歲小孩返家，但下車時不慎將車門反鎖，造成幼兒受困其中，當時救護車也趕到。

員警發現車子尚未熄火，車內冷氣也正常運轉，婦人擔心小孩安危， 頻頻安撫車內啼哭的孩子，經徵得婦人同意破窗，員警隨即以警棍將駕駛座車窗玻璃擊破，順利將嚎啕大哭的小孩救出，這起意外經警方了解是婦人不小心引起，並非出於故意，未再追究家長責任。

竹南分局呼籲，依兒童及少年福利與權益保障法第51條規定，父母、監護人或其他實際照顧兒童及少年之人，不得使6歲以下兒童或需要特別看護之兒童及少年獨處，違者處3000元以上1萬5000元以下罰鍰。另依道路交通管理處罰條例第31條規定，駕駛人如將6歲以下或需要特別看護之兒童單獨留置於車內者，須處駕駛人3000元罰鍰，並須施以4小時道路交通安全講習。

1歲幼童被反鎖在車內，警方據報後趕到破窗救人。圖／竹南警分局提供
1歲幼童被反鎖在車內，警方據報後趕到破窗救人。圖／竹南警分局提供
1歲幼童被反鎖在車內，警方據報後趕到破窗救人。圖／竹南警分局提供
1歲幼童被反鎖在車內，警方據報後趕到破窗救人。圖／竹南警分局提供

救護車

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