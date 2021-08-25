留學生違反居檢遭罰20萬無力償還 善心人擔保助返國

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

20歲武姓越籍留學生違反居家檢疫規定，被新北市衛生局開罰新台幣20萬元，她因家境清寒無力償還，僅繳款3萬元，被移送新北分署執行限制出境、出海，武女急得向新北分署書記官求救，最後在新北分署努力下終於找到善心人士願意為其擔保，預計28日返國。

武女去年3月自越南返台後，在居家檢疫的最後一天與友人外出買菜3小時，違反規定被衛生局裁罰新台幣20萬元，她申請分期付款，繳了三個月後便繳不出罰緩，去年9月被移送行政執行署新北分署限制出海、出境。

武女因無力繳納，急得向新北分署書記官寫信求助，向書記官表示她因戲劇迷上台灣，選擇來台留學。在越南的母親經營米店兼售咖啡，因受疫情影響生意慘淡，還需照顧臥病在床的祖母，叔叔也受嚴峻疫情影響，生意慘淡致無力協助。

武女說，原本她在餐廳洗碗打工，靠著新台幣兩萬元左右的微薄薪水支付生活費、學費，未料卻因日前返鄉被解僱，使原本便就拮据的生活更是雪上加霜，武女也因此申請休學，打算返國找工作，礙於限制出境出海無法離境，才會向書記官求救。

新北分署考量武女生活拮据，找來願意替武女簽署擔保書擔保後，解除其出境、出海限制，讓她能順利解除限制出海、出境，預計28日搭乘飛機返國。

新北分署見武女無力償還罰鍰，找來善心人士簽署擔保書，讓武女可以順利返國。記者柯毓庭／翻攝
新北分署見武女無力償還罰鍰，找來善心人士簽署擔保書，讓武女可以順利返國。記者柯毓庭／翻攝

居家檢疫 留學生

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