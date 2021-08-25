阿嬤迷路所長一眼認出送回家 同事誇他「警界謝哲青」

台中市八旬邱姓阿嬤5日被熱心市民通報，疑在南屯區向上路、三厝街附近迷路，市民通知警方到場，當時第四警分局黎明所長林澤聰前往處理時，一眼就認出之前才在轄區的某個社區看過阿嬤，林直接將阿嬤送返社區，家屬看到阿嬤被警方送回，直說感謝，林的記憶力好，也被誇是「警界謝哲青」。

第四警分局黎明所長林澤聰在5日接獲民眾通報，向上路、三厝街有名八旬邱姓阿嬤迷途，身上無證件，林與所內巡佐黃聰賢、賴志前往協處，林一眼認出阿嬤是住在派出所附近的社區住戶，因為他在轄區徒步巡邏時，曾經看過阿嬤，也有對阿嬤與家屬打過招呼，不用任何警用電腦查詢，直接就把阿嬤送回家。

同事當天就誇讚他的好記憶，直逼主持人「謝哲青」，因為謝哲青近來在益智節目中，因為豐富的閱歷、記憶力，有行動的百科全書稱號。

第四警分局表示，林澤聰擔任黎明所長，已有2年多的時間，凡事親力親為，深耕地方；喜好閱讀，博聞強記，常參與轄內宣導犯罪預防知識，更練就過目不忘的本領，對警察平日的勤務工作，有很大的助益，也對於林身為幹部，以身作則，為民服務，十分讚許。