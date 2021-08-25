阿嬤迷路所長一眼認出送回家 同事誇他「警界謝哲青」

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市八旬邱姓阿嬤5日被熱心市民通報，疑在南屯區向上路、三厝街附近迷路，市民通知警方到場，當時第四警分局黎明所長林澤聰前往處理時，一眼就認出之前才在轄區的某個社區看過阿嬤，林直接將阿嬤送返社區，家屬看到阿嬤被警方送回，直說感謝，林的記憶力好，也被誇是「警界謝哲青」。

第四警分局黎明所長林澤聰在5日接獲民眾通報，向上路、三厝街有名八旬邱姓阿嬤迷途，身上無證件，林與所內巡佐黃聰賢、賴志前往協處，林一眼認出阿嬤是住在派出所附近的社區住戶，因為他在轄區徒步巡邏時，曾經看過阿嬤，也有對阿嬤與家屬打過招呼，不用任何警用電腦查詢，直接就把阿嬤送回家。

同事當天就誇讚他的好記憶，直逼主持人「謝哲青」，因為謝哲青近來在益智節目中，因為豐富的閱歷、記憶力，有行動的百科全書稱號。

第四警分局表示，林澤聰擔任黎明所長，已有2年多的時間，凡事親力親為，深耕地方；喜好閱讀，博聞強記，常參與轄內宣導犯罪預防知識，更練就過目不忘的本領，對警察平日的勤務工作，有很大的助益，也對於林身為幹部，以身作則，為民服務，十分讚許。

第四警分局呼籲，家中如有高齡長者患有失智或記憶力退化情形，家屬需多加陪伴照護給予關心，另可至社會局申請預防走失手鍊，以利員警迅速聯繫家屬，協助迷失者安全返家。

台中市八旬邱姓阿嬤5日被熱心市民通報，疑在南屯區向上路、三厝街附近迷路，第四警分局黎明所長林哲聰一眼就認出曾在轄區附近社區看過阿嬤，直接將阿嬤送回家。圖／第四警分局提供
台中市八旬邱姓阿嬤5日被熱心市民通報，疑在南屯區向上路、三厝街附近迷路，第四警分局黎明所長林哲聰一眼就認出曾在轄區附近社區看過阿嬤，直接將阿嬤送回家。圖／第四警分局提供
台中市八旬邱姓阿嬤5日被熱心市民通報，疑在南屯區向上路、三厝街附近迷路，第四警分局黎明所長林哲聰一眼就認出曾在轄區附近社區看過阿嬤，直接將阿嬤送回家。圖／第四警分局提供
台中市八旬邱姓阿嬤5日被熱心市民通報，疑在南屯區向上路、三厝街附近迷路，第四警分局黎明所長林哲聰一眼就認出曾在轄區附近社區看過阿嬤，直接將阿嬤送回家。圖／第四警分局提供

阿嬤 謝哲青

延伸閱讀

桃園5水資中心檢驗新冠病毒 30樣本Ct無病毒民眾安啦

廣播金鐘入圍公佈　阿德、山貓高歌一曲

歷時7年拚都更 高雄海河灣45年老社區將變身超高大樓

備取警大二技第一名已絕望 未料有人退訓讓他得償所望

相關新聞

又是劍龍稜！一行4男迷路求援 下山幸無大礙

新北市瑞芳區劍龍稜又傳救援案，一行4名男子都年約20多歲，昨晚因叉路多迷路，請求救援。消防人員昨晚間10點抵登山口，4男...

留學生違反居檢遭罰20萬無力償還 善心人擔保助返國

20歲武姓越籍留學生違反居家檢疫規定，被新北市衛生局開罰新台幣20萬元，她因家境清寒無力償還，僅繳款3萬元，被移送新北分...

婦人落水遍尋不著…白狗現蹤淺灘 離奇發現遺體

彰化縣67歲張姓婦人21日出門失蹤，由於在社頭鄉八堡一圳邊發現張婦騎乘機車，23日消防隊與永靖鄉五福社區守望相助巡守隊...

影／阿里山森林鐵路邊坡坍方遊客受困 林鐵處派車接駁

嘉義阿里山森林鐵路主線17K+050處，竹崎鄉佳人山平交道旁，今天下午3時許邊坡土石大量滑落，影響林鐵及公路通行，阿里山...

影／基隆田寮河民眾發現一名男子墜河 命危搶救中

基隆市仁一路田竂河今天下午3點多，運動民眾發現河中有一名男子飄浮，趕緊報案。消防人員出動人車前往救援，將一名年約七旬男男...

她虛擬貨幣投資已遭騙700萬 行員機靈阻再被騙250萬

台南市永康區一名女子神色慌張日前前往國泰世華商業銀行永康分行欲匯款，據知，女子已遭騙700萬元不知，行員交談過程認為有異...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。