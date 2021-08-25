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婦人落水遍尋不著…白狗現蹤淺灘 離奇發現遺體

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣67歲張姓婦人21日出門失蹤，由於在社頭鄉八堡一圳邊發現張婦騎乘機車，23日消防隊與永靖鄉五福社區守望相助巡守隊協尋救溺時，原本遍尋不著，突在5公尺深員大排下方發現一隻白狗，再仔細一看一旁竟是張婦浮在水中，等到救難人員將遺體運送上岸時，白狗已不見。

張婦2 1日失蹤後，家人還貼臉書急尋人，22日晚間發現張婦所騎的機車停在社頭鄉張厝村八堡一圳岸上，23日彰化縣消防局第二大隊及永靖鄉五福社區守望相助巡守隊沿著社頭八堡一圳一路找到員林市萬年路快速道台76線下方員大排。

永靖鄉五福巡守隊員說，他們沿路找了5、6公里在員大排上方突看到河道中淺灘有一隻白色土狗，由於河岸高有5公尺，想說狗怎會跑到那裡去，狗應該無法上來，救難人員正想說是不是要下去救狗，結果再往旁邊一看，竟發現疑似溺水遺體在水中載浮載沈。

消防人員把遺體運上來後，確認死者就是張婦，讓救難人員覺得玄奇的是他們因一隻白狗發現婦人遺體，但等人員吊掛下去救援時，早已不見白狗，讓眾人嘖嘖稱奇說「莫非是隻靈犬相助救援」。

彰化縣張姓婦人落水失蹤，搜救人員原遍尋不著，突在員大排下方發現一隻白狗，再仔細一看一旁竟是張婦浮在水中，等到救難人員將遺體運送上岸時，白狗已不見蹤影。圖／消防局提供
彰化縣張姓婦人落水失蹤，搜救人員原遍尋不著，突在員大排下方發現一隻白狗，再仔細一看一旁竟是張婦浮在水中，等到救難人員將遺體運送上岸時，白狗已不見蹤影。圖／消防局提供

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