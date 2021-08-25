影／阿里山森林鐵路邊坡坍方遊客受困 林鐵處派車接駁

嘉義阿里山森林鐵路主線17K+050處，竹崎鄉佳人山平交道旁，今天下午3時許邊坡土石大量滑落，影響林鐵及公路通行，阿里山林鐵下行列車受阻，阿里山林業鐵路及文化資產管理處緊急調撥車輛上山，從樟腦寮車站載送遊客下山。

林務局林鐵處表示，今日下午3時25分獲報，阿里山林鐵本線約17公里處，嘉義縣竹崎鄉佳人山平交道旁，發生邊坡土石滑落，影響林鐵及公路通行，緊急調派機具、人力前往清理，預計於今天下午6時30分前完成作業。