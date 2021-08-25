桃源民代落水失音訊 便道開放通行也盼她找到回家的路

高雄市桃源明霸克露橋斷19天，公路總局甲仙工務段今開放臨時便道緊急通行，為到災區視察災況遭土石流沖走的桃源區代表謝宜真家屬，今天特地帶著謝宜真的衣物、三牲、飲料等，到謝宜真遭沖走的地點祈禱，望早日找到謝宜真。

謝宜真丈夫吳進良（族名：阿力曼）表示，謝宜真已失蹤多日，但家人還是希望能盡早找到人，至少讓家人可以心安，有家人曾經夢到謝宜真滿臉泥沙、衣服破爛的模樣，在遭沖走的地方等待，想到那個畫面就非常心疼，家人今天到現場，沒有想特別向謝宜真說的話，只希望她能早點回家。

吳進良說，因已過黃金搜救期，如怪手一邊搜索再一邊修建臨時便道，如有土石流再發生容易全部歸零，加上謝宜真被沖走的地方目前已被大量土石疊高，經家屬與各單位協商，決定先將玉穗溪往下挖深，當發生土石流時有緩衝空間，之後再慢慢找尋。

謝宜真在事故發生前，已向各慈善機構募得米、泡麵、餅乾等物資，目前還堆在家中，吳進良表示，會再配合桃源區公所、里長，慢慢將物資送到因明霸克露橋斷受困的梅山里、復興里及拉芙蘭里中，將謝宜真及慈善機構的善心遞延下去。