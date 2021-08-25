她虛擬貨幣投資已遭騙700萬 行員機靈阻再被騙250萬

台南市永康區一名女子神色慌張日前前往國泰世華商業銀行永康分行欲匯款，據知，女子已遭騙700萬元不知，行員交談過程認為有異成功阻詐250萬元，永康警分局今天前往頒發感謝狀及獎勵金。

據悉，這名女子本月中旬當時臨櫃匯款欲250萬元，行員關懷提問後察覺有異並向警方報案，經當地大橋派出所員警馳赴現場了解，女子表示，先前於網路下載投資軟體，並依對方指示匯款投資購買虛擬貨幣，前後已陸續匯款投資約700萬元，從未實際出金贖回。

鍾女再度至銀行欲臨櫃匯款250萬元時，行員察覺有異，查詢鍾女所欲匯款帳戶己有多筆異常交易紀錄，鍾女始告知所匯款項係為投資購買虛擬貨幣，經員警到場與行員再三提醒告知目前已有相類似詐騙案例，並請鍾女現場傳訊告知對方欲贖回資金時，對方皆表示幣額不足等訊息，鍾女始發現遭騙放棄匯款250萬元，行員成功攔阻。