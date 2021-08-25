台南佳里警分局尋人高手選拔 第1名是他還及時搶救人命
台南佳里警分局為提高同仁對失蹤人口問題的重視和查尋成效，今年5月份起，每3個月辦理尋人高手選拔，5月至7月份查尋績效團體組以西港分駐所尋獲9人最優，個人組以西港分駐所警員孫得勝尋獲5人拔得頭籌，佳里分局長蔡進閱利用主管會報公開頒獎表揚，由西港分駐所所長蘇家戊代表受獎。
佳里警方指出，警員孫得勝在其中1件有自殺意圖的緊急查尋案件，棄而不捨積極以車查人下，及時尋獲已服用大量安眠藥駕車自撞受傷的被協尋人，緊急將其送醫救回寶貴性命。
蔡進閱表示，尋人高手選拔5月至7月尋獲失蹤人口25人，較去年同期尋獲18人，增加7人，希望透過選拔活動確能激發員警的榮譽感，有效提昇查尋成效。他勉勵所有同仁，每一個失蹤人，就是一個家庭的悲痛與缺憾，警察同仁面對社會大眾對於失蹤人口查尋工作的期待，一定要秉持同理心，以各項積極作為尋回失蹤人，希望讓每一個家庭都圓滿幸福、無所缺憾。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言