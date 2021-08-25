台南佳里警分局尋人高手選拔 第1名是他還及時搶救人命

台南佳里警分局為提高同仁對失蹤人口問題的重視和查尋成效，今年5月份起，每3個月辦理尋人高手選拔，5月至7月份查尋績效團體組以西港分駐所尋獲9人最優，個人組以西港分駐所警員孫得勝尋獲5人拔得頭籌，佳里分局長蔡進閱利用主管會報公開頒獎表揚，由西港分駐所所長蘇家戊代表受獎。

佳里警方指出，警員孫得勝在其中1件有自殺意圖的緊急查尋案件，棄而不捨積極以車查人下，及時尋獲已服用大量安眠藥駕車自撞受傷的被協尋人，緊急將其送醫救回寶貴性命。