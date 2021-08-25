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台南佳里警分局尋人高手選拔 第1名是他還及時搶救人命

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

台南佳里警分局為提高同仁對失蹤人口問題的重視和查尋成效，今年5月份起，每3個月辦理尋人高手選拔，5月至7月份查尋績效團體組以西港分駐所尋獲9人最優，個人組以西港分駐所警員孫得勝尋獲5人拔得頭籌，佳里分局長蔡進閱利用主管會報公開頒獎表揚，由西港分駐所所長蘇家戊代表受獎。

佳里警方指出，警員孫得勝在其中1件有自殺意圖的緊急查尋案件，棄而不捨積極以車查人下，及時尋獲已服用大量安眠藥駕車自撞受傷的被協尋人，緊急將其送醫救回寶貴性命。

蔡進閱表示，尋人高手選拔5月至7月尋獲失蹤人口25人，較去年同期尋獲18人，增加7人，希望透過選拔活動確能激發員警的榮譽感，有效提昇查尋成效。他勉勵所有同仁，每一個失蹤人，就是一個家庭的悲痛與缺憾，警察同仁面對社會大眾對於失蹤人口查尋工作的期待，一定要秉持同理心，以各項積極作為尋回失蹤人，希望讓每一個家庭都圓滿幸福、無所缺憾。

台南市佳里警分局查尋績效團體組第一名為西港分駐所，分局長蔡進閱（左）頒獎給西港所長 蘇家戊。記者吳淑玲／翻攝
台南市佳里警分局查尋績效團體組第一名為西港分駐所，分局長蔡進閱（左）頒獎給西港所長 蘇家戊。記者吳淑玲／翻攝
台南市佳里警分局表揚尋人高手，由左自右為副分局長李銘吉、分局長蔡進閱、西港所長 蘇家戊及防治組長黃俊憲。記者吳淑玲／翻攝
台南市佳里警分局表揚尋人高手，由左自右為副分局長李銘吉、分局長蔡進閱、西港所長 蘇家戊及防治組長黃俊憲。記者吳淑玲／翻攝

失蹤 警察

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