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高雄梓官勒子悲劇 父符合自首要件

聯合報 / 記者陳弘逸陳玫伶林保光／即時報導

高雄市梓官區昨天深夜發生人倫悲劇，黃姓男子疑因與母親發生爭執，作勢毆打母親，黃父帶他上樓，父子倆卻起衝突，黃父情緒失控，拿手機充電線涉嫌將兒子勒到窒息，送醫後暫恢復心跳，但仍未清醒。案發後黃父馬上向119求救，並要黃母報警，警方認為符合自首要件，今天仍依殺人未遂罪嫌移送法辦。

據了解，19歲的黃姓男子從小情緒控制不佳，早在近6年前，便曾認為父母管教過嚴，向高雄市性侵害及家庭暴力防治中心求助，由社工介入輔導，父母也一再帶他接受治療。

警方表示，昨天晚間10點多，黃父打電話向119求救，並要黃母打電話給110，警消到場，發現黃姓男子躺在住處2樓鋪地的床墊上，臉色發黑，已失去氣息及心跳，趕緊送往國軍高雄總醫院左營分院急救，才恢復心跳，但仍昏迷。黃父向警方自首，稱兒子是被他拿手機充電線勒昏。

據調查，黃姓男子洗衣服時，放過多洗衣球進洗衣機，遭母親責備才與母親起爭執；黃父見他要攻擊母親，上前制止，帶他上樓後，父子倆卻在房間內起衝突，黃父一時情緒失控，隨手拿手充電線緊勒黃姓男子的脖子，致黃窒息昏迷。

警方認為，求救電話是黃父撥打，黃父也要黃母打110報警，認為黃是「自首」，今天依殺人未遂罪嫌將黃父移送法辦，將來待司法確認是否符合自首要件。

黃父（中）今天由警方移送法辦。記者林保光／翻攝
黃父（中）今天由警方移送法辦。記者林保光／翻攝
高雄市梓官區發生父勒子致窒息悲劇。記者林保光／翻攝
高雄市梓官區發生父勒子致窒息悲劇。記者林保光／翻攝

自首 殺人 高雄市

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