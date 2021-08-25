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營火堆下方植腐土層被引燃 致玉山大火悶燒延燒12天
林管消防人員配合檢方調查玉山森林火災，發現喬建中登山隊營火堆下方腐質層所形成的悶燒，是地底火導致引燃地面的玉山箭竹、松針和林木大火的原因，火勢最終從地底火、地表火、樹冠火，以致全面失控才通報，加上風向進一步使林火擴散並惡化。
玉管處表示，腐植土就是原始森林長期以來，台灣二葉松、鐵杉、冷杉、刺柏的樹枝、松針、落葉腐化而成，原本就是非常易燃的材質，若不是人為疏失或蓄意縱火等因素引起，雷擊天災引燃的因素則是少之又少。
林管、消防人員與檢察官重回火場發現，見搭設營帳旁遺留一個舊有營火堆，現場四周林木多為台灣二葉松、鐵杉、冷杉等針葉樹為主，油脂含量高，且地表形成多年累積厚實的松針落葉層有乾燥植腐土，四周遍布玉山箭竹，形成天然的燃料，讓火勢延燒快速，導致付之一炬的森林火災。
林務局森林護管員透露，通常將森林火災分為三類，第一個人為就地營火未熄滅，導致腐植土層燃燒而起的地底火，接著就是引燃覆蓋地表的枯草落葉等，所燃燒而起的地表火，以及樹林樹冠部燒起的樹冠火，森林火災往往肇因於兩到三種不同林火同時發生。
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