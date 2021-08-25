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小心流浪犬群聚追咬！苗栗縣列管22熱區

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

新竹市南寮遊客服務中心日前發生6隻流浪犬追逐老婦人，造成跌倒送醫傷重不治事件，苗栗縣永和山水庫經常有流浪犬出沒，動物保護防疫所今天公布列管永和山水庫等22處流浪犬群聚熱區，提醒民眾最好結伴，如果發現有攻擊傾向，最好走為上策。

苗栗縣動物保護防疫所根據流浪犬追逐人車、捕犬、棄養群聚，及通報獸夾、虐待、傷害等救援事件，全縣列管22處熱點，其中不乏景點，包括永和山水庫、苑裡漁港及周邊防風林、通霄漁港、功維敘隧道、苗栗市後龍溪河濱公園、明德水庫、外埔漁港，竹南鎮龍鳳漁港及周邊的長青之森、親子之森、假日之森等。

動防所統計今年1到7月出動捕捉832件，件數居高不下，幾乎天天都會有，所長張俊義說，捕捉回動物收容所的流浪犬，所方會進行絕育、接種疫苗後回置，通常結紮回置的犬隻比較溫和，較沒有攻擊性，不過，如發現流浪犬群聚，民眾最好結伴，彼此有支援，減少遭攻擊風險。

一名獸醫師提醒注意，犬隻對食物、地盤可能被搶，有危機意識，狗在吃東西，盡量不要騷擾牠，且狗常成群結隊，相互依靠仗勢，如果遇到挑釁，會群起攻之，落單的狗可能是被棄養或被其他狗排斥，心裡不舒服，也可能會咬人，如果看到狗的耳朵、尾巴豎起來，且眼睛直盯人看代表牠要攻擊了，這時走為上策。

另，政府收容動物零撲殺政策，加上苗栗動物收容所地處偏僻、交通不方便等影響，張俊義指出，今年1到7月入所收容1325隻，6都之外全國數量最多的縣市，第二名彰化縣也只有876隻，但認養速度趕不上，同期認養394隻、認養率30%，動防所每周二、三定點巡迴送養，並辦理寵物美容、家庭犬訓練等課程，希望提升認養率，民眾可上苗栗縣動物保護防疫所臉書粉絲專頁查詢相關訊息。

苗栗縣動物保護防疫列管22處流浪犬群聚熱區，今年1到7月已經捕捉832件。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣動物保護防疫列管22處流浪犬群聚熱區，今年1到7月已經捕捉832件。圖／苗栗縣政府提供

流浪犬 認養 水庫

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