玉山大火起因明知故犯 玉管處遺憾：林貌恢復要數十年

這次玉山杜鵑營地的森林火災，起因個人過失大意錯誤行為，玉山國家公園表達痛心與遺憾，副處長盧淑妃更痛斥，林火造成對自然生態環境的傷害，可能需要數十年才能恢復林貌，山友更應引以為誡，共同維護台灣珍貴自然資源。

副處長盧淑妃說，最讓園方感到痛心的是，杜鵑營地明明架設「嚴禁生營火」告示牌，但喬建中5人登山隊不但非法鋸樹引火，更無視杜鵑營地外側為易燃的乾燥深厚腐植土，加上地面遍佈乾燥易燃的玉山箭竹，一但引燃腐植土後將形成地底火不易發現，也很難撲滅，因此連同地表火形成大面積森林延燒。

盧淑妃表示，大火後玉管處配合檢方調查，發現喬建中一行登山隊今年4月28日登入玉山國家公園管理處網站系統，完成喬等5人的入園申請，入園線上申請系統頁面除要求每位申請人確認並簽名。

也於「申請及入園注意事項」中第4項已載明告知玉山國家公園「公園區域內依法禁止營火，請注意森林防火」等規定，要求領隊登山前需再次轉知全體隊員了解並遵守入園相關規定，顯然登山隊是明知故犯。