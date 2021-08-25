父情緒失控勒傷自閉子吃上殺人罪 犯後情緒懊悔

高雄岡山19歲患自閉症黃姓男子昨晚為洗衣服瑣事和母親起衝突，父親為冷卻孩子情緒，將人拉到2樓房間，父子一言不合爆發第二波衝突，50歲黃男一時氣憤隨手拿手機充電線要壓制兒子情緒，卻不慎失手將他勒到昏迷，一度失去呼吸心跳，送國軍高雄總醫院左營分院急救有恢復生命跡象，但尚未恢復意識，人還在加護病房。

黃父說，他沒有要傷害孩子的意圖，當下只是想壓制對方情緒，對造成孩子受傷感到懊悔。黃父在工廠上班，是家中經濟支柱，家境小康，發生這起憾事，一家人心情都很沉重。