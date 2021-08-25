聽新聞
test
0:00 / 0:00
父情緒失控勒傷自閉子吃上殺人罪 犯後情緒懊悔
高雄岡山19歲患自閉症黃姓男子昨晚為洗衣服瑣事和母親起衝突，父親為冷卻孩子情緒，將人拉到2樓房間，父子一言不合爆發第二波衝突，50歲黃男一時氣憤隨手拿手機充電線要壓制兒子情緒，卻不慎失手將他勒到昏迷，一度失去呼吸心跳，送國軍高雄總醫院左營分院急救有恢復生命跡象，但尚未恢復意識，人還在加護病房。
黃父說，他沒有要傷害孩子的意圖，當下只是想壓制對方情緒，對造成孩子受傷感到懊悔。黃父在工廠上班，是家中經濟支柱，家境小康，發生這起憾事，一家人心情都很沉重。
高雄市社會局家防中心主任李慧玲說，提醒民眾遇到這類親子衝突時，建議立即報警，由警察以第三方角度來協助處理，避免正面衝突，可能因盛怒失去理智或失控，恐擴大傷害。這一事件社會局會提供經濟、法律扶助，並關照後續就醫、身心健康等事項，等狀況穩定後，也會安排諮商等家庭關係修復計畫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言