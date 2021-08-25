警察深夜暗巷圍捕黑影折騰20分鐘 竟是傻萌汪星人

新北市三重區日前有2名警員，午夜時分在福德南路巷弄包抄圍捕「一團黑影」，雙方糾纏將近20分鐘才順利壓制，附近居民發現竟然是1隻捲毛黑色貴賓犬，原來是民眾報案走失的寵物狗。

三重派出所警員黃舒靖於22日凌晨0時許，正要外出巡邏值勤時發現前方地面有一團黑影，從派出所門前快速往道路方向移動，她仔細一看發現是黑色貴賓犬，立刻與警員黃祈正比對照片，確認是黃姓飼主21日下午1時報案協尋的狗。

由於三重派出所位於車水馬龍的台北橋頭，為避免小狗衝到路中央將非常危險，2名警員快速衝出門外，卻小心翼翼地分頭用摩托車尾隨、搭配徒步驅趕，把狗趕進人車較少的福德南路24巷，使得深夜巷弄格外熱鬧。

2人1狗你追我跑糾纏將近20分鐘，驚動不少居民好奇圍觀：警察到底彎腰在追什麼？後來警員黃舒靖看它縮在角落不動，悄悄靠近摸頭、不斷跟它說話安撫情緒，最後緩緩抱起，民眾才看見是狗，結束這場毛孩流浪記。

原來這隻貴賓犬叫「妮妮」，是女生，住在台北市寧夏夜市附近。21日它隨黃姓飼主到三重地區訪友，中午時分在重新路與福德南路口散步時走失，飼主後來報警協尋，擔心了一整天。