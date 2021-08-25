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影／NCC前專委自豪扁柏炭烤牛排 鋸木烤肉釀森林浩劫
NCC前專門委員喬建中5人釀成玉山大火。他自稱是不慎踢翻爐火造成。他常在臉書社團貼文，自豪生營火經驗「蒸鼎泰豐小籠包，用扁柏炭烤牛排」，被山友質疑打火並非爐火造成。檢察官上山勘查營火殘跡並找出喬等人LINE群組對話，證實5人盜採林木生火造成山林浩劫，鐵證如山讓喬建中無法再拗。
5月中旬玉山森林大火，動員大量人力、物力搶救，喬建中等人卻說是踢翻爐火造成，許多山友直指，登山爐不慎翻倒，不可能造成這麼嚴重的災情。許多網友也當起偵探，上網肉搜喬建中。
網友發現他常在臉書社團貼文分享登山，喬建中更自豪「生火是我家從小唯一的訓練課程」，大讚營火是「超亮營燈」，並秀出用營火烤麵包的照片。更貼文說，「同行的小朋友有時看我任性的在蒸鼎泰豐小籠包，有時聽我嚴令把柴火中不是扁柏的雜木全部抽掉再開始炭烤牛排」。
為了確認大火起因，南投地檢署啟動「國土聯繫平台」機制，由主任檢察官吳錦龍、檢察官鄭文正負責調查，鄭文正6月2日由專案小組成員前往被告喬建中5人住處同步搜索，查到5人在LINE群組上的關鍵對話，6月3日至7日，鄭文正和嘉義林管處等單位花5天4夜，來回步行60公里到杜鵑營地實地勘查，發現喬建中等人盜伐刺柏、撿拾竹木違法生火；並使用衛星影像進行偵測，確認受損林地範圍。
檢方調查結果，證實喬建中等人盜採林木生火，釀成火災後還企圖以踢倒爐火卸責，檢方抽絲剝繭，還親自上山會勘，戳破5人謊言。喬建中熱愛登山卻多次在高山砍樹生火，喜歡爬山卻不愛山，終於付出代價，但少數人的私心卻讓山林慘遭火劫，更讓人遺憾。
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