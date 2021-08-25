快訊

戰後百花齊放的日本：三島與東大全共鬪的激辯

這批照片用生命交換 知名戰地記者遭神學士分屍輾壓慘死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／NCC前專委自豪扁柏炭烤牛排 鋸木烤肉釀森林浩劫

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導

NCC前專門委員喬建中5人釀成玉山大火。他自稱是不慎踢翻爐火造成。他常在臉書社團貼文，自豪生營火經驗「蒸鼎泰豐小籠包，用扁柏炭烤牛排」，被山友質疑打火並非爐火造成。檢察官上山勘查營火殘跡並找出喬等人LINE群組對話，證實5人盜採林木生火造成山林浩劫，鐵證如山讓喬建中無法再拗。

5月中旬玉山森林大火，動員大量人力、物力搶救，喬建中等人卻說是踢翻爐火造成，許多山友直指，登山爐不慎翻倒，不可能造成這麼嚴重的災情。許多網友也當起偵探，上網肉搜喬建中。

網友發現他常在臉書社團貼文分享登山，喬建中更自豪「生火是我家從小唯一的訓練課程」，大讚營火是「超亮營燈」，並秀出用營火烤麵包的照片。更貼文說，「同行的小朋友有時看我任性的在蒸鼎泰豐小籠包，有時聽我嚴令把柴火中不是扁柏的雜木全部抽掉再開始炭烤牛排」。

為了確認大火起因，南投地檢署啟動「國土聯繫平台」機制，由主任檢察官吳錦龍、檢察官鄭文正負責調查，鄭文正6月2日由專案小組成員前往被告喬建中5人住處同步搜索，查到5人在LINE群組上的關鍵對話，6月3日至7日，鄭文正和嘉義林管處等單位花5天4夜，來回步行60公里到杜鵑營地實地勘查，發現喬建中等人盜伐刺柏、撿拾竹木違法生火；並使用衛星影像進行偵測，確認受損林地範圍。

檢方調查結果，證實喬建中等人盜採林木生火，釀成火災後還企圖以踢倒爐火卸責，檢方抽絲剝繭，還親自上山會勘，戳破5人謊言。喬建中熱愛登山卻多次在高山砍樹生火，喜歡爬山卻不愛山，終於付出代價，但少數人的私心卻讓山林慘遭火劫，更讓人遺憾。

喬建中喜歡登山，也常在社群貼文，自豪在山上蒸鼎泰豐小籠包、用扁柏炭烤牛排，為盜採林木生火留下證據。圖／翻攝臉書
喬建中喜歡登山，也常在社群貼文，自豪在山上蒸鼎泰豐小籠包、用扁柏炭烤牛排，為盜採林木生火留下證據。圖／翻攝臉書
杜鵑營地現場還留有林木被鋸斷的根部。圖／南投地檢署提供
杜鵑營地現場還留有林木被鋸斷的根部。圖／南投地檢署提供

建中 檢察官

延伸閱讀

NCC前專委5人慘了！ 林務局求償2.2億元 森林大火史上最高

影／玉山森林大火原是生火造成 檢方拆穿NCC專委謊言

NCC前專委喬建中登玉山引發森林火災 投檢起訴

南下高雄趴趴走吃牛排 新北確診個案足跡曝光

相關新聞

影／基隆田寮河民眾發現一名男子墜河 命危搶救中

基隆市仁一路田竂河今天下午3點多，運動民眾發現河中有一名男子飄浮，趕緊報案。消防人員出動人車前往救援，將一名年約七旬男男...

她虛擬貨幣投資已遭騙700萬 行員機靈阻再被騙250萬

台南市永康區一名女子神色慌張日前前往國泰世華商業銀行永康分行欲匯款，據知，女子已遭騙700萬元不知，行員交談過程認為有異...

台鐵銅鑼三義間發生死傷事故 雙向列車延誤

根據台鐵App顯示，受123次自強號死傷事故影響，台鐵自下午1時50分起，銅鑼=三義間上、下行各次列車皆有延誤。受影響車...

高雄梓官勒子悲劇 父符合自首要件

高雄市梓官區昨天深夜發生人倫悲劇，黃姓男子疑因與母親發生爭執，作勢毆打母親，黃父帶他上樓，父子倆卻起衝突，黃父情緒失控，...

營火堆下方植腐土層被引燃 致玉山大火悶燒延燒12天

林管消防人員配合檢方調查玉山森林火災，發現喬建中登山隊營火堆下方腐質層所形成的悶燒，是地底火導致引燃地面的玉山箭竹、松針...

小心流浪犬群聚追咬！苗栗縣列管22熱區

新竹市南寮遊客服務中心日前發生6隻流浪犬追逐老婦人，造成跌倒送醫傷重不治事件，苗栗縣永和山水庫經常有流浪犬出沒，動物保護...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。