高雄資源回收車斗起火！民眾別亂丟高壓瓶罐鋰電池玻璃

高雄市鼓山區翠華路和新疆路的交叉路口，昨晚有輛壓縮式資源回收車斗突然起火冒煙，消防局出動搶救，清楚隊員在滿地垃圾中查出禍首，是有民眾將未用完瓦斯罐混入回收物，導致起火燃燒。環保局表示，除了像這種高壓瓶罐，民眾有時丟出的危險回收物還有玻璃、鋰電池等。

高雄市環保局環境衛生管理科長陳偉德表示，資源回收車有分為開放式和壓縮式，通常在回收量較大的路線會安排壓縮式資源回收車，回收內容包括紙類、塑膠瓶、飲料罐、舊衣等。收了一些垃圾後，車體會將其壓縮成6立方公尺、12立方公尺大小體積，運回資源回收廠再分類。

陳偉德說，昨晚的發生火警的就是壓縮式資源回收車，車斗在行進時突然起火冒煙，請消防隊員協助熄滅後，隊員在滿意的垃圾裡找出已燒黑的禍首，原來是未用完排空的瓦斯罐。未用完瓦斯罐常因運輸過程當中碰撞摩擦產生火花，與罐內殘留氣體反應而導致火災發生，而造成資收車或是資收場進行燜燒，除會造成機具損害，也有可能危及基層工作人員安全。

環保局提醒民眾，在回收高壓瓶罐，像是瓦斯罐、殺蟲劑、噴漆、髮膠罐等，務必將罐中的殘氣完全排出後，再丟到資收物中，並於回收時，一定要提醒清潔隊員，以免造成類似的火災發生。