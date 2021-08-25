快訊

戰後百花齊放的日本：三島與東大全共鬪的激辯

這批照片用生命交換 知名戰地記者遭神學士分屍輾壓慘死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄資源回收車斗起火！民眾別亂丟高壓瓶罐鋰電池玻璃

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導

高雄市鼓山區翠華路和新疆路的交叉路口，昨晚有輛壓縮式資源回收車斗突然起火冒煙，消防局出動搶救，清楚隊員在滿地垃圾中查出禍首，是有民眾將未用完瓦斯罐混入回收物，導致起火燃燒。環保局表示，除了像這種高壓瓶罐，民眾有時丟出的危險回收物還有玻璃、鋰電池等。

高雄市環保局環境衛生管理科長陳偉德表示，資源回收車有分為開放式和壓縮式，通常在回收量較大的路線會安排壓縮式資源回收車，回收內容包括紙類、塑膠瓶、飲料罐、舊衣等。收了一些垃圾後，車體會將其壓縮成6立方公尺、12立方公尺大小體積，運回資源回收廠再分類。

陳偉德說，昨晚的發生火警的就是壓縮式資源回收車，車斗在行進時突然起火冒煙，請消防隊員協助熄滅後，隊員在滿意的垃圾裡找出已燒黑的禍首，原來是未用完排空的瓦斯罐。未用完瓦斯罐常因運輸過程當中碰撞摩擦產生火花，與罐內殘留氣體反應而導致火災發生，而造成資收車或是資收場進行燜燒，除會造成機具損害，也有可能危及基層工作人員安全。

環保局提醒民眾，在回收高壓瓶罐，像是瓦斯罐、殺蟲劑、噴漆、髮膠罐等，務必將罐中的殘氣完全排出後，再丟到資收物中，並於回收時，一定要提醒清潔隊員，以免造成類似的火災發生。

陳偉德表示，除了這種高壓瓶罐，民眾有時也會丟出另一些危險回收物，像是鋰電池的回收過去也發生過狀況，另外像玻璃也是，一不小心碎玻璃會割傷清潔隊員。

高雄市環保局清潔隊員從滿地的資源回收物中，找到導致起火燃燒的未排空瓦斯罐。圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局清潔隊員從滿地的資源回收物中，找到導致起火燃燒的未排空瓦斯罐。圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局清潔隊員從滿地的資源回收物中，找到導致起火燃燒的未排空瓦斯罐。圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局清潔隊員從滿地的資源回收物中，找到導致起火燃燒的未排空瓦斯罐。圖／高雄市環保局提供

資源回收 火災

延伸閱讀

愈打愈熱！六都前7月房產交易1.2兆 高雄翻倍

高雄梓官人倫悲劇！兒情緒失控打母 遭父制止拿充電線勒頸窒息

影／高市垃圾車後斗突起火！原來是民眾將這東西混丟入

南下高雄趴趴走吃牛排 新北確診個案足跡曝光

相關新聞

影／基隆田寮河民眾發現一名男子墜河 命危搶救中

基隆市仁一路田竂河今天下午3點多，運動民眾發現河中有一名男子飄浮，趕緊報案。消防人員出動人車前往救援，將一名年約七旬男男...

她虛擬貨幣投資已遭騙700萬 行員機靈阻再被騙250萬

台南市永康區一名女子神色慌張日前前往國泰世華商業銀行永康分行欲匯款，據知，女子已遭騙700萬元不知，行員交談過程認為有異...

台鐵銅鑼三義間發生死傷事故 雙向列車延誤

根據台鐵App顯示，受123次自強號死傷事故影響，台鐵自下午1時50分起，銅鑼=三義間上、下行各次列車皆有延誤。受影響車...

高雄梓官勒子悲劇 父符合自首要件

高雄市梓官區昨天深夜發生人倫悲劇，黃姓男子疑因與母親發生爭執，作勢毆打母親，黃父帶他上樓，父子倆卻起衝突，黃父情緒失控，...

營火堆下方植腐土層被引燃 致玉山大火悶燒延燒12天

林管消防人員配合檢方調查玉山森林火災，發現喬建中登山隊營火堆下方腐質層所形成的悶燒，是地底火導致引燃地面的玉山箭竹、松針...

小心流浪犬群聚追咬！苗栗縣列管22熱區

新竹市南寮遊客服務中心日前發生6隻流浪犬追逐老婦人，造成跌倒送醫傷重不治事件，苗栗縣永和山水庫經常有流浪犬出沒，動物保護...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。