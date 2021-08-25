快訊

戰後百花齊放的日本：三島與東大全共鬪的激辯

這批照片用生命交換 知名戰地記者遭神學士分屍輾壓慘死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市男子酒後騎共乘機車撞死行人 北檢依法起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

北市一名曾姓男子今年4月與友人在大直美堤碼頭飲酒聚會後，騎乘共享機車要返家，騎乘機車沿台北市南海路北往南直行，到和平西路與南海路口時，撞死一名穿越馬路的行人。台北地檢署今依公共危險、過失致死等罪將他起訴。

檢方調查，今年4月25日凌晨兩點許，曾男機車的前車頭與和平西路南側行人穿越道、西往東直行的一名年約50歲男行人發生碰撞，行人當場流血倒地。警方接獲報案後迅速到場，男行人已經失去呼吸心跳，警方通報救護車將受傷行人送往台大醫院急救。

雖然一度恢復生命跡象，但經搶救後仍宣告不治；曾男經警方實施酒測後，發現酒測值達0.56mg/L，警訊後依公共危險罪與過失致死罪移送檢方偵辦。檢察官調查後，今依法起訴。

北市一名曾姓男子今年4月與友人在大直美堤碼頭飲酒聚會後，騎乘共享機車要返家，撞死一名穿越馬路的行人。台北地檢署今依公共危險等罪將他起訴。圖／本報資料照
北市一名曾姓男子今年4月與友人在大直美堤碼頭飲酒聚會後，騎乘共享機車要返家，撞死一名穿越馬路的行人。台北地檢署今依公共危險等罪將他起訴。圖／本報資料照

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

南海 北市 酒測

延伸閱讀

北市幼兒園不當管教 人本呼籲修法補漏洞

加碼生育獎勵搶人為2022？ 北市：完全沒有選舉考量

北市今五度+0 黃珊珊開心：28天我恐怕會破產

柯文哲拍板！生育獎勵含北北基滿10月可領 3胎加碼5千

相關新聞

影／阿里山森林鐵路邊坡坍方遊客受困 林鐵處派車接駁

嘉義阿里山森林鐵路主線17K+050處，竹崎鄉佳人山平交道旁，今天下午3時許邊坡土石大量滑落，影響林鐵及公路通行，阿里山...

影／基隆田寮河民眾發現一名男子墜河 命危搶救中

基隆市仁一路田竂河今天下午3點多，運動民眾發現河中有一名男子飄浮，趕緊報案。消防人員出動人車前往救援，將一名年約七旬男男...

她虛擬貨幣投資已遭騙700萬 行員機靈阻再被騙250萬

台南市永康區一名女子神色慌張日前前往國泰世華商業銀行永康分行欲匯款，據知，女子已遭騙700萬元不知，行員交談過程認為有異...

台鐵銅鑼三義間發生死傷事故 雙向列車延誤

根據台鐵App顯示，受123次自強號死傷事故影響，台鐵自下午1時50分起，銅鑼=三義間上、下行各次列車皆有延誤。受影響車...

高雄梓官勒子悲劇 父符合自首要件

高雄市梓官區昨天深夜發生人倫悲劇，黃姓男子疑因與母親發生爭執，作勢毆打母親，黃父帶他上樓，父子倆卻起衝突，黃父情緒失控，...

營火堆下方植腐土層被引燃 致玉山大火悶燒延燒12天

林管消防人員配合檢方調查玉山森林火災，發現喬建中登山隊營火堆下方腐質層所形成的悶燒，是地底火導致引燃地面的玉山箭竹、松針...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。