北市男子酒後騎共乘機車撞死行人 北檢依法起訴

北市一名曾姓男子今年4月與友人在大直美堤碼頭飲酒聚會後，騎乘共享機車要返家，騎乘機車沿台北市南海路北往南直行，到和平西路與南海路口時，撞死一名穿越馬路的行人。台北地檢署今依公共危險、過失致死等罪將他起訴。

檢方調查，今年4月25日凌晨兩點許，曾男機車的前車頭與和平西路南側行人穿越道、西往東直行的一名年約50歲男行人發生碰撞，行人當場流血倒地。警方接獲報案後迅速到場，男行人已經失去呼吸心跳，警方通報救護車將受傷行人送往台大醫院急救。

雖然一度恢復生命跡象，但經搶救後仍宣告不治；曾男經警方實施酒測後，發現酒測值達0.56mg/L，警訊後依公共危險罪與過失致死罪移送檢方偵辦。檢察官調查後，今依法起訴。 北市一名曾姓男子今年4月與友人在大直美堤碼頭飲酒聚會後，騎乘共享機車要返家，撞死一名穿越馬路的行人。台北地檢署今依公共危險等罪將他起訴。圖／本報資料照

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