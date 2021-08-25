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天母酒吧黑衣人爆口角互毆 警漏夜逮8人 聚眾鬥毆送辦

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市士林區天母地區一家酒吧，今天凌晨爆發酒客互毆糾紛，以許姓男子為首的5人，和顏姓男子等3人，疑似酒後發生口角，顏方人馬涉嫌掏出開山刀劃傷2人。警方派出快打部隊到場壓制，並陸續查緝2方共8人到案，全案依照聚眾鬥毆罪嫌移送士林地檢署偵辦。

警方指出，士林區中山北路六段上一家酒吧，今凌晨12時20分，有2桌消費者在酒後發生口角衝突，警方獲報到場後，顏方人馬3人，涉嫌拿一把彎彎的開山刀傷人，已先行逃逸，現場留下許方5人，其中2人受有刀傷，經送上救護車，前往醫院包紮。

這時，留在現場的許姓主嫌酒後情緒高昂，對著警察嗆「幹嘛拉」挑釁叫囂，質問救護車叫了沒，快打部隊也不是省油的燈，直接將人壓制逮捕，許男還對警察罵五字經，遭帶回派出所釐清事發原因。

警方指出，案發後偵查隊及派出所組成專案小組，現場查訪並調閱監視器影像，鎖定顏姓男子等3人身分，全案8人陸續查緝到案，製作筆錄，全案依照聚眾鬥毆滋事、毀損、傷害，籍違反社會秩序維護法罪嫌，移請士林地檢署偵辦。

警方指出，酒吧業者疑似未落實防疫規定，沒有設置梅花座，也沒有隔板等，將移請北市府衛生局裁罰。警方呼籲，青少年應多加從事正當休閒活動，避免深夜遊蕩及流連酒吧等妨害身心健康場所；尤應注意勿受同儕影響及誘惑，致行為偏差，甚或被幫派份子慫恿、利誘加入幫派組織。

士林一家酒吧今凌晨2方消費者酒後互毆，全案共8人陸續查緝到案，依法送辦。記者蕭雅娟／翻攝
士林一家酒吧今凌晨2方消費者酒後互毆，全案共8人陸續查緝到案，依法送辦。記者蕭雅娟／翻攝
士林一家酒吧今凌晨2方消費者酒後互毆，其中2人受刀傷送醫。記者蕭雅娟／翻攝
士林一家酒吧今凌晨2方消費者酒後互毆，其中2人受刀傷送醫。記者蕭雅娟／翻攝

警察 幫派 救護車

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