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NCC前專委5人慘了！ 林務局求償2.2億元 森林大火史上最高

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導

5月玉山林火延燒12日才熄滅，林務局、空勤總隊、消防局動用大量人力投入救災，再加上林木及生態損害，耗費成本巨大。林務局表示，經過估算，此次救災、林木及生態服務價值共損失2億2859萬元，為台灣森林大火史上最高求償紀錄，將向NCC前專門委員喬建中一行五人求償。

喬建中一行五人今年5月登山時引發玉山森林大火，南投地檢署偵辦發現喬建中等五人竊取枝木違法生火，不但意圖煙滅證據，且事後犯後態度不佳，今天以森林法將五人起訴。

林務局副局長廖一光今天受訪表示，此次總計求償2億2859萬元，其中分成三個求償項目，第一是投入的人事跟消防成本1359萬6000元，第二為林木損失1766萬2000元，第三是生態系服務價值損失1億9733萬9000元。

廖一光表示，過去台灣森林大火求償最高紀錄為2001年的梨山大火，此次玉山大規模失火，求償金額高達2億2859萬元，確定是森林大火史上最高求償金額。林務局已經委託律師向法院提出假扣押申請，南投地方法院也裁定，林務局必須繳保證金就可以進行假扣押。

廖一光說，由於引發玉山大火的是包括喬建中在內的五人，因此會對五人一併求償。

玉山八通關林地大火災後現場。圖／林務局提供
玉山八通關林地大火災後現場。圖／林務局提供

建中 玉山

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