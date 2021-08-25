聽新聞
test
0:00 / 0:00
兒子攻擊媽媽 父制止卻把人勒到昏迷
高雄岡山19歲黃姓男子患有身心疾病，他昨天深夜為細故與母親起衝突，作勢要攻擊母親，黃父將兒子帶到一旁管教，卻拿手機充電線失手將兒子勒到昏迷，一度失去呼吸心跳，所幸送醫急救後有恢復生命跡象，但還沒有意識，人還在加護病房。
據了解，社會局從6年前開始介入這一家庭的親子衝突，曾受理父母對孩子家暴，也有孩子對父母攻擊紀錄，這兩年已無通報案，以為狀況已趨穩，沒想到又出現新狀況。
社會局社工觀察，這一家庭父母對孩子照顧算用心，孩子有持續服藥治療，有完成高職學業，目前待業中，19歲黃男上頭還有1個姊姊，母親是主要照顧者，父親靠打零工維持家計，家庭經濟小康。
如今發生憾事，母親心情格外沉重，要掛心在醫院的兒子，又要操心在派出所做筆錄的丈夫，家中陷入愁雲慘霧。社會局表示，除了安排社工多陪伴，也會幫忙申請經濟、法律扶助，幫助這個家庭度過難關。
高雄市社會局家防中心主任李慧玲說，遇到這類親子衝突時，建議立即報警，由警察以第三方角度來協助處理，避免正面衝突，可能因盛怒失去理智，擴大傷害。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言