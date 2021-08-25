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兒子攻擊媽媽 父制止卻把人勒到昏迷

聯合報 / 記者陳玫伶王慧瑛／高雄即時報導

高雄岡山19歲黃姓男子患有身心疾病，他昨天深夜為細故與母親起衝突，作勢要攻擊母親，黃父將兒子帶到一旁管教，卻拿手機充電線失手將兒子勒到昏迷，一度失去呼吸心跳，所幸送醫急救後有恢復生命跡象，但還沒有意識，人還在加護病房。

據了解，社會局從6年前開始介入這一家庭的親子衝突，曾受理父母對孩子家暴，也有孩子對父母攻擊紀錄，這兩年已無通報案，以為狀況已趨穩，沒想到又出現新狀況。

社會局社工觀察，這一家庭父母對孩子照顧算用心，孩子有持續服藥治療，有完成高職學業，目前待業中，19歲黃男上頭還有1個姊姊，母親是主要照顧者，父親靠打零工維持家計，家庭經濟小康。

如今發生憾事，母親心情格外沉重，要掛心在醫院的兒子，又要操心在派出所做筆錄的丈夫，家中陷入愁雲慘霧。社會局表示，除了安排社工多陪伴，也會幫忙申請經濟、法律扶助，幫助這個家庭度過難關。

高雄市社會局家防中心主任李慧玲說，遇到這類親子衝突時，建議立即報警，由警察以第三方角度來協助處理，避免正面衝突，可能因盛怒失去理智，擴大傷害。

高雄市社會局家防中心主任李慧玲說，遇到親子衝突時，建議立即報警，由警察以第三方角度來協助處理，避免正面衝突，否則可能因盛怒失去理智，擴大傷害。記者王慧瑛／攝影
高雄市社會局家防中心主任李慧玲說，遇到親子衝突時，建議立即報警，由警察以第三方角度來協助處理，避免正面衝突，否則可能因盛怒失去理智，擴大傷害。記者王慧瑛／攝影
高雄市社會局家防中心主任李慧玲說，遇到親子衝突時，建議立即報警，由警察以第三方角度來協助處理，避免正面衝突，否則可能因盛怒失去理智，擴大傷害。記者王慧瑛／攝影
高雄市社會局家防中心主任李慧玲說，遇到親子衝突時，建議立即報警，由警察以第三方角度來協助處理，避免正面衝突，否則可能因盛怒失去理智，擴大傷害。記者王慧瑛／攝影

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