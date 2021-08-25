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中元普度後 警將物資送到在地弱勢家庭求平安做愛心

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

台中市大甲警分局外埔分駐所遵循民俗傳統節慶，8月22日舉辦中元普度祭祀，由所長紀適華率領幹部及同仁，和外埔警友站長謝東達、外埔義警分隊張有德幹事、外埔民防分隊陳進成幹事等人為轄區治安及交安進行祈福，禮成後，將供品捐贈給在地弱勢民眾及家庭，共同分享平安幸福。

外埔分駐所結合分駐所內部及各協勤民力警友志工供品，統一在分駐所前舉行祈福儀式，並捐出普度供品一起做愛心，供品種類多，可提供給弱勢家庭作為生活物資食用外，也替貧苦弱勢民眾送暖。

外埔分駐所長紀適華表示，轄區員警平時除致力於治安、交通維護等工作外，也藉由中元普渡儀式凝聚同仁向心力，持續針對轄內貧困弱勢民眾或獨居長者送出關懷。希望透過捐贈物資的實際行動拋磚引玉，鼓勵大眾一同發揮愛心關懷弱勢。

台中市外埔分駐所員警將中元普度物品，送給在地弱勢家庭。圖／警方提供
台中市外埔分駐所員警將中元普度物品，送給在地弱勢家庭。圖／警方提供
台中市外埔分駐所員警將中元普度物品，送給在地弱勢家庭。圖／警方提供
台中市外埔分駐所員警將中元普度物品，送給在地弱勢家庭。圖／警方提供

普度 愛心 獨居

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