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高報酬投資電信詐騙梗用不膩 女子獲利500萬元夢碎
詐騙案件層出不窮，昨天楊梅警分局破獲兩件詐騙案，羅姓女子（31歲）因誤信網路上的投資五萬元能獲利五十萬元的詐騙廣告，差點損失58萬元；鍾姓婦人（60歲）則遭典型電信積欠電信費等原由，險遭騙12萬元，所幸警方及時阻止，避免更多受害人上當。
昨天新屋分駐所員警巡邏時，看見羅女在銀行外神情慌張，好像有什麼急事，並向行員了解狀況，羅女見警方便坦承自己在網路上看到「投資五萬元能獲利五十萬元」的詐騙廣告，想說姑且一試，按照對方指示加LINE好友，並去銀行臨櫃提款58萬元，事成之後將可獲利500萬元。
經警方分析後，羅女才驚覺攏係假，雖然500萬元報酬夢碎，但至少老本都還在。
富岡派出所副所長李明育表示，昨天中午接獲郵局行員報案，疑似有人又遭電信詐騙，警方到場後，鍾婦激動稱，自己接到中華電信來電告知積欠多筆電信費用，並將電話多次轉接給不同專員，最後表明鍾婦涉及刑案。
鍾婦害怕便聽從指示將戶頭內的存款匯至指定帳戶監管以示清白，行員察覺異狀報警，鍾婦見員警才恍然大悟，避免再遭慣用手法受騙。
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