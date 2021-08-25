偷車賊變裝躲查緝 南警抽絲剝繭火速破案

24歲顏姓男子涉嫌昨天中午12點多在台南市中西區偷取一輛機車後，為躲避員警追查刻意變裝，還騎到仁德區後再繞回中西區，昨晚10點多在西門路段被員警當場查獲，在案發後約10小時迅速破案。警詢後依竊盜罪嫌法辦。

「我的機車被偷了！」劉姓車主將騎乘重機車停放在中西區永福路人行道上，昨天中午要取車時發現失竊，馬上前往台南市警二分局南門派出所報案，警方以車追人，調查發現竊嫌曾換裝2次外，騎著偷來機車離開市區到歸仁區後再繞回中西區躲避查緝。

南門派出所所長陳士文率員到歸仁區埋伏，經反覆比對及分析，研判竊嫌蹤跡，並在西門路段加強查緝，顏嫌於昨 晚10點多，因發現員警在路口執行攔檢，疑作賊心虛，騎贓車慌張自摔，在現場逮捕過程中，顏嫌極力抗拒，造成警員李英誌右腳輕微擦踵傷。台南市警察局督督察長葉明潭，今天中午11點到南門派出所，頒獎表揚李英誌等破案有功人員。