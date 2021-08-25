偷車賊變裝躲查緝 南警抽絲剝繭火速破案
24歲顏姓男子涉嫌昨天中午12點多在台南市中西區偷取一輛機車後，為躲避員警追查刻意變裝，還騎到仁德區後再繞回中西區，昨晚10點多在西門路段被員警當場查獲，在案發後約10小時迅速破案。警詢後依竊盜罪嫌法辦。
「我的機車被偷了！」劉姓車主將騎乘重機車停放在中西區永福路人行道上，昨天中午要取車時發現失竊，馬上前往台南市警二分局南門派出所報案，警方以車追人，調查發現竊嫌曾換裝2次外，騎著偷來機車離開市區到歸仁區後再繞回中西區躲避查緝。
南門派出所所長陳士文率員到歸仁區埋伏，經反覆比對及分析，研判竊嫌蹤跡，並在西門路段加強查緝，顏嫌於昨 晚10點多，因發現員警在路口執行攔檢，疑作賊心虛，騎贓車慌張自摔，在現場逮捕過程中，顏嫌極力抗拒，造成警員李英誌右腳輕微擦踵傷。台南市警察局督督察長葉明潭，今天中午11點到南門派出所，頒獎表揚李英誌等破案有功人員。
顏供稱，他乘車主鑰匙未取下而竊取車輛，竊取後為避免遭人認出，先至他處換裝，再到仁德區打球，以隱人耳目，警詢後依竊盜罪嫌移送南檢法辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言