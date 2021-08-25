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影／同廠牌同色機車停同地點 以為被偷警查出是遭誤騎

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

台中市清水區王姓及盧姓男騎士，騎同廠牌及同色款機車，兩人還巧合的將機車停放同地，也同樣機車鑰匙未拔，同時間到清水區橋江路一段同家早餐店買早餐，但盧姓男騎士因趕著上班一時未察，騎別人的機車離開，另一名王姓騎士，買完早餐準備騎車離去時，卻找不到機車，以為機車失竊，心急之下趕緊向警方報案，警方最後查出誤騎案，二名騎士都說也太巧合。

清水警分局三田派出所警員許哲彰、陳錦鐘上周五獲報趕到現場處理，發現王姓騎士情緒激動，警方先行安撫他情緒，並詢問機車車牌、廠牌及特徵，正查證過程中，警方發現一旁一輛未拔鑰匙的機車，廠牌及款色與王姓騎士所述相同，只有車號不同，研判可能遭他人誤騎。

經查這輛機車為盧姓騎士所有，警方聯繫後，盧姓騎士表示，早上也曾前往該處買早餐機車鑰匙未拔，經查看所騎車號確實誤騎，立即將機車騎回原地，並向王姓騎士頻頻道歉，兩人同時互看對方機車後，表示真的很相似，還真的很巧，都騎同廠牌、同款、同時未拔鑰匙、同時在同家店買早餐，兩人還說真有緣。

經王姓騎士盤點車上無任財物損失，同時也感謝警方機警處理，才能再短時間內順利找回機車，結束一場巧合的烏龍騎錯車案。

三田派出所長黃瑞凱表示，由於員警機警在短時間找回車輛，他呼籲民眾為避免機車遭竊，停放車輛後因將車輛上鎖拔下鑰匙並將車箱內貴重物品妥善保管，並記下停放車輛之位置，也可使用手機照相功能拍下停放位置及地標，騎車前也先確認車輛，以減少類似事件發生。

台中市清水方查出誤騎機車事件。圖／警方提供
台中市清水方查出誤騎機車事件。圖／警方提供

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