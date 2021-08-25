獨／妙齡女搭中捷嫩屁桃遭狼爪 捷警教這三招自保

台中捷運已通車4個月，上月中旬，台中一名年約20多歲妙齡女在中捷大慶站搭乘手扶梯，慘遭後方男子襲臀，女子嚇得尖叫，捷運警察通報第三警分局，逮捕犯案男子。中捷副隊長鄭飛雄指出，民眾搭乘大眾運輸可牢記「ABC」防狼口訣，中捷候車區規劃「夜間安心候車區」，提供老弱婦孺候車搭乘。

台中捷運綠線歷經2次試營運，今年4月25日正式通車至今期滿4個月。台中捷運指出，上月中旬，一名20多歲妙齡女子欲搭乘中捷大慶站，從大慶路二段搭乘手扶梯上樓，曾男尾隨在後，摸了女子屁股就逃跑，女子驚嚇放聲尖叫。

台中捷運警察到場，由於事發地點尚未進入捷運站體，捷警通報轄區第三警分局員警，並調閱路口監視器，經警方通知31歲曾男到案，警詢後依性騷擾防治法罪嫌函送。

台中市警局捷運警察隊副隊長鄭飛雄表示，捷運警察隊的任務是維護捷運安全、突發狀況及恐怖攻擊的防制，其中，民眾搭乘大眾運輸常遇到「狼爪」、「鹹豬手」襲擊，也是捷警巡邏防範的重點。

鄭飛雄分享防狼口訣「ＡＢＣ」，拒絕乘車性騷擾：

(一)Attention(注意)，乘車時隨時注意周遭可疑人事物。

(二)Barrier(障礙物)，若發現有人異常靠近時，拿起雨傘、水瓶或包包等隨身物品置放雙方中間，傳達給有心人士「我有注意到你」的訊息，讓對方知難而退。

(三)Call(呼喊)，若不幸遭到色狼「卡油」時，當下呼救「有色狼！幫我報警」求救。